La sentencia de un analista sobre Cristina Fernández de Kirchner y el peronismo: "Tiene electorado, pero no conducción"

El consultor y analista político Jorge Giacobbe ofreció una extensa reflexión sobre el panorama político argentino, en el marco de la condena a Cristina Fernández de Kirchner y de cara al cierre de listas previsto para julio. En diálogo con Radio Rivadavia AM 630, analizó el rol de la expresidenta, el reordenamiento interno del peronismo y el presente del oficialismo liderado por Javier Milei.

“Cristina fue presa y el costo que pagó la sociedad fueron 4.000 vidrios rotos, entre ellos los de mi auto, y eso es nada. No hubo revolución, no hubo sangre, no hubo bajada de Sierra Maestra. La política ya no se juega en la calle como en los 70. Todo lo que estamos viendo es más un gesto de debilidad que de poder”, afirmó Giacobbe, al relativizar el impacto social de la sentencia.

Un peronismo en transición y sin liderazgo claro Según su lectura, el kirchnerismo atraviesa una fase de reconfiguración. “El peronismo finge demencia, se solidariza con Cristina, pero está construyendo otra cosa sin Cristina y sin Máximo. Lo que vemos es mucha gente ‘haciendo que llora’ mientras afila el cuchillo para disputar el sillón. Lo que Cristina tiene es electorado, no conducción”, expresó.

En ese marco, consideró que Axel Kicillof no logra asumir un liderazgo pleno. “Para ser líder hay que matar al padre. Kicillof no va a poder hacerlo porque Cristina fue proscripta por la justicia, no por él. Y como no la enfrentó en las urnas, no puede apropiarse del liderazgo simbólico. Entonces, ahora cualquiera puede disputarlo. El problema no es quién es el candidato, sino quién hereda el 35% que sigue a Cristina”.

apoyo a cristina.jpg Militantes apoyan a Cristina Fernández de Kirchner tras la condena. Noticias Argentinas Sobre Máximo Kirchner, fue tajante: “No es respetado por nadie, ni en el sistema político ni en el electorado. Cristina puede parir apoderados, no líderes”.