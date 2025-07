La moneda está en el aire: ¿Cómo impactará el acuerdo Cornejo-Milei?

Alfredo Cornejo está a punto de ejecutar una de las maniobras más azarosas de su carrera política. El Gobernador es un dirigente cauto, conservador para tomar decisiones que hacen a su futuro; al punto de no avanzar si no está seguro de un rédito o, al menos, conocer las consecuencias que tendrá cada decisión. Por eso hasta dudó en ser candidato a gobernador en 2015, cuando tenía todo servido. Sin embargo la aventura política en la que introdujo a su sector y también a la provincia para aliarse y rendirse a los pies de Javier Milei tiene un margen de incertidumbre amplísimo que lo ha llevado a tener que improvisar argumentativa y políticamente tras las decisiones del Presidente. Es todo “ex post”, sin margen para influir.

El errático desempeño de los senadores oficialistas es una pequeña muestra de la improvisación a la que están sometidos los dirigentes oficialistas para ejecutar sin incomodar a Casa Rosada. Rodolfo Suarez se tomó vacaciones y no estuvo en la sesión, en un hecho que llama la atención sobremanera no solo por la poca relevancia política del exgobernador (que llegó al cargo luego de haber sido electo suplente mientras era primer mandatario provincial) sino por la inoportuna decisión de tomar licencia en una de las pocas sesiones políticamente relevantes. La discrecionalidad con la que se maneja no corresponde con la responsabilidad de ejercer el cargo de representante de la Provincia en el Congreso. Más digno fue el accionar de Mariana Juri, que argumentó su decisión política de ausentarse en sesión, aunque los eufemismos argumentativos usados sean poco reales desde el punto de vista político: faltó para ser complaciente con la estrategia del Gobierno nacional, tal como quería Alfredo Cornejo.