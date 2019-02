La misión del FMI inicia la ronda con políticos

El equipo del Fondo Monetario internacional (FMI) que revisa en Buenos Aires el cumplimiento de las metas del acuerdo de la entidad con la Argentina en octubre, continuó ayer con los encuentros de carácter técnico, mientras que hoy el negociador Roberto Cardarelli, iniciará la ronda con referentes políticos de la oposición.

Las reuniones técnicos avanzaron con funcionarios del Banco Central y de Hacienda pero según fuentes las mismas "formaron parte de la rutina de la revisión".

En tanto, aún no se confirmó la fecha que Cardarelli se encontrará con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

En cambio se conoció que hoy el negociador con el FMI iniciará la serie de encuentros previstos con referentes de la oposición y tendrá como primer entrevistado al gobernador de Salta y precandidato a presidente por Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey con quien se verá a partir de las 12, en la Casa de Salta.

Fuentes cercanas al mandatario salteño dijeron que la reunión en la sede de la diagonal Roque Sáenz Peña 933 fue "pedida por los representantes del FMI, en el marco de una serie de encuentro que tienen pautados con los candidatos de la oposición, Juan Manuel será el primero pero no el único".

Por otro lado, también confiaron a esta agencia la existencia de llamados para concretar una reunión, para la semana próxima, con el referente económico del Frente Renovador y ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien aún no respondió al llamado de los organizadores de la agenda de Cardarelli.

A su vez, los voceros de Sergio Massa y de Felipe Solá, ambos precandidatos ya lanzados, no fueron contactados aún para reunirse con el negociador del FMI. Sin embargo, desde el massismo recordaron que el año pasado ya se produjo un encuentro entre Cardarelli y Massa.

Desde el organismo internacional se informó que en esta oportunidad, el equipo del FMI se reunirá con funcionarios del gobierno y el Banco Central, así como con representantes del sector privado, la academia y sociedad civil.

La misión del FMI que comenzó el lunes tiene por objeto verificar las metas establecidas en el acuerdo firmado en octubre pasado, el segundo alcanzado entre la Argentina y el organismo internacional en 2018.

La delegación del organismo se reunió el lunes con el secretario de Política Económica, Miguel Braun, y el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Gustavo Cañonero quienes en la sede la la entidad monetaria recibieron a Cardarelli, Trevor Alleyne y técnicos del FMI.

En esa reunión se fijó una agenda de la misión -que no trascendió oficialmente-, y fuentes cercanas al encuentro detallaron que además del repaso de cómo marcha el programa fiscal y el programa monetario, se comenzará a discutir cómo continuará el programa luego de junio.

"El programa marcha según lo previsto. Será una misión en la que se repasarán los objetivos, que se están cumpliendo", destacaron las fuentes consultadas.

De no surgir objeciones a la evolución de las cuentas públicas y el cumplimiento del plan monetario, el organismo internacional desembolsará el mes próximo US$ 10.700 millones. Además se espera que, antes de las elecciones presidenciales, se produzcan dos desembolsos más con lo que el Gobierno Nacional contaría con el total del acuerdo otorgado completando el total fijado en el acuerdo stand by por US$56.300 millones.