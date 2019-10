Kicillof le pidió a Vidal que "retrotraiga el aumento tarifario"

El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegó esta mañana a Casa de Gobierno, en La Plata, para reunirse con la mandataria saliente, María Eugenia Vidal, en el inicio de la transición, y aseguró que "la idea es empezar a trabajar hoy mismo", tras ser recibido con aplausos por empleados de la gobernación.

Según trascendió, el gobernador electo le pidió a Vidal que retrotraiga el aumento del 25% en la tarifa de luz que fue anunciado recientemente, pero que se aplicaría cuando él estuviera al mando.

En tanto, desde el lunes próximo comenzarán las reuniones entre los equipos de ambos dirigentes para empezar la transición.

Para ello, Kicillof designó a cuatro colaboradores: su mano derecha y dueño del Renault Clío con el que hizo todos los recorridos de campaña, Carlos Bianco; el ex secretario de Comercio Interior, Augusto Costa; la ex jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Agustina Vila, y el rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea.

Por su parte, Vidal dispuso que coordinen la transición el jefe de Gabinete, Federico Salvai; el ministro de Economía, Damián Bonari; y el subsecretario de Coordinación de la Gestión, Emmanuel Ferrario, quien se encarga de llevar el "día a día" del control de la acción de gobierno.