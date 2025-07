Julio Cobos definió si será candidato en las próximas elecciones y si habrá acuerdo con La Libertad Avanza

"Ya he anunciado que no quiero participar en esta elección. Se lo transmití al gobernador y a Suarez en una reunión que tuvimos", mencionó.

Acto seguido agregó que "hay alternativas que puede presentar el radicalismo en caso que no acuerde" con La Libertad Avanza.

"¿Es una conveniencia electoral? hay que sincerarlo. Pero después hay que sostener esta simbiosis de partidos, que por lo que uno ve, es más una adhesión a un partido nacional que un acuerdo de frentes, si termina de definirse como se presume", se lamentó el exvicepresidente.

Pero si no es una adhesión y sí una coalición, Cobos planteó que "tiene que haber una reciprocidad" tanto a nivel nacional como provincial. "Todos los espacios afines tanto a La Libertad Avanza, como es el Partido Demócrata y el Pro, son muy opositores al gobierno de Alfredo Cornejo", advirtió.

Y amplió: "Si hay hacia un lado un sentimiento de acompañamiento a las políticas nacionales, tiene que ser recíproco en Mendoza. Esto tiene que construirse en base a las coincidencias, pero se ve que no hay. vamos a ver como termina este acuerdo, para que no sea efímero y que no perjudique tanto al gobierno nacional como al provincial".

Cobos finalmente terminó en sus declaraciones con una crítica hacia el Gobierno de Javier Milei: "Puedo estar equivocado no, pero uno tiene que defender su postura con dignidad, convicción y sensibilidad social, que me parece que este tema es el que está faltando en el escenario argentino".