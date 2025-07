José Luis Espert confirma las intenciones de ir con el PRO en PBA: "El kirchnerismo hizo un baño de sangre de inocentes"

José Luis Espert sobre las alianzas para PBA José Luis Espert sobre las alianzas para PBA

- ¿Van a ir con el PRO?

- Sí. Y la idea es no solo ir con el PRO, sino ir con todos aquellos espacios políticos que quieran terminar con la miseria en la provincia de Buenos Aires. Ya sabemos que el kirchnerismo es un espacio político que quiere, lucra, profundiza y reproduce la miseria. Nosotros queremos armar un espacio político lo más amplio posible, anti-miseria. Que no solo tome en cuenta la cantidad de votos que cada espacio tenga, sino que estemos todos juntos para redimirnos un poco con la gente. La gente está muy cansada de la política, en algún lugar no nos puede ver ni en figurita, y por lo tanto creo que es importante que la política dé un gesto de unión contra aquellos que quieren la miseria de la provincia.

- Además el kirchnerismo está en un momento también bisagra, con la condena y arresto de Cristina Kirchner.

- Sí, Cristina Kirchner terminó presa como corresponde, es una delincuente de la peor calaña porque ha robado miles y miles de millones de pesos de los argentinos, que han pagado impuestos de más para que ella se enriquezca de manera absolutamente ilícita. Me alegro de la condena, me alegro de que esté presa. Yo desearía que termine presa en una cárcel común por la gran molestia que significa que Cristina esté en el barrio y para todos los vecinos; les robó plata y encima ahora pobre vecino de San José tienen que aguantarse a esta demente viviendo en el barrio.

- Yo sé que es un poco pronto, ¿pero a usted le interesaría candidatearse como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2 años?

- El trabajo que estamos haciendo con el presidente apunta a eso, a ganar la provincia Buenos Aires en el 2027. Estamos trabajando junto con todos los ministros del Gabinete del presidente Milei en una reforma espejo para la provincia, por lo tanto, sí, la idea es que el liberalismo gane la provincia de Buenos Aires en el 2027 para que sea irreversible el cambio que comenzó en el 2023. Necesitamos ganar la provincia en el 2027, y yo aspiro a ganar la provincia de Buenos Aires, hacer todas las reformas que el presidente ha hecho. Esto significa cárcel o bala para el delincuente, el que las hace las paga, reforma laboral, nueva ley de reordenamiento de la Policía bonaerense, terminar con un montón de ministerios que están al divino botón y que solamente son la cueva de kirchneristas como el Ministerio de la Mujer, de la Producción, de Comunicación, de Ambiente, terminar con todos los curros kirchneristas para que el gasto público baje y así poder bajar impuestos provinciales.

- Usted recién mencionaba un poco las medidas económicas que quiere tomar el gobierno, quitar burocracias, bajar muchos impuestos, ayudas para las PyMEs, para los contratadores. ¿Cuál cree que es la ley más urgente e importante hoy?

- Pensando en la Pyme, creo que es la reforma laboral, pero tiene que ser una reforma laboral que incluya el tema crítico para la Pyme, que es toda la litigiosidad que sufre cuando tiene un problema con un trabajador. Nosotros pretendemos un proyecto que le ponga límite a la litigiosidad, que haya un ajuste claro por inflación, que tenga límite hasta dónde pueden ir los abogados en el cobro de sus honorarios. Tiene que ser algo acotado y que no funda la Pyme cuando tiene un problema con el trabajador.

- Usted mencionaba que las PyMEs en provincia de Buenos Aires sufren mucho, y el empresario en general.

- Todos los que vivimos en la provincia provincia de Buenos Aires sufrimos al demente de Kicillof. Sufrimos su presión impositiva, los caminos rotos, las escuelas que no enseñan sino que doctrinan, la falta de salud, seguridad y justicia. Por lo tanto, a la provincia de Buenos Aires hay que darla completamente vuelta cuando ganemos en el 2027. Vamos a hacer una reforma que sea motosierra y hacha, diría yo.

- Y hacha también.

- Sí.

- Ya para cerrar, entiendo que es un tema delicado que se está investigando. Los ataques a su domicilio, ¿se sabe algo? ¿Algo que pueda comentar?

- Más allá de que hay un secreto de sumario, lo que me interesa es usar el suceso desgraciado que me tocó a mí para ir por encima, por afuera de eso. La gente que vandalizó la puerta de mi casa son todos empleados públicos de Kicillof o de Mayra Mendoza en Quilmes. Y lo que a mí me revela es que se usan los impuestos que paga la gente para que existan esos empleados públicos, que vengan de puesto de trabajo completamente falopas. Olvidémonos lo que me pasó en mi casa, supongamos que no hubiera pasado en mi casa, todos los empleos públicos de esta gente son todos falopas, gente que pertenece al Ministerio de Hábitat, ¿para qué queremos un Ministerio de Hábitat? En la provincia de Buenos Aires donde el 75% es campo. El Ministerio de la Mujer, cuando la violencia de género se combate en los municipios, no en el gobierno. Lo que me revela es cómo nos roba Kicillof con los impuestos que nos cobra para armar, en lugar de una fábrica para prestar servicios públicos, una fábrica de militantes que al final terminan volviéndose en contra de los ciudadanos que pagamos impuestos en la provincia.