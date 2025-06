Intentan frenar en la Justicia la audiencia pública del Proyecto San Jorge

Tal como argumentaron en la presentación judicial, la audiencia fue convocada "en el corazón de la alta montaña, a más de 2.400 metros de altura, sin transporte público, sin servicios básicos y con condiciones climáticas extremas. No hay infraestructura sanitaria, no hay caminos seguros, no hay garantías mínimas de acceso".

image.png El marcador rojo señala el lugar en el que se realizará presencialmente la audiencia pública.

“Esto no es una audiencia, es un filtro. Está armada para que la gente no llegue, no hable, no moleste. Es un mecanismo deliberado para que la ciudadanía quede afuera”, señaló Mario Vadillo, quien calificó la estrategia como “una puesta en escena que simula participación mientras busca legitimar el saqueo”, agregaron en el duro comunicado.

Desde el Partido Verde exigieron, por su parte, que la audiencia se realice en el centro de Uspallata, "el único lugar cercano al yacimiento que realmente tiene condiciones para garantizar el acceso de la comunidad".

Por otro lado, criticaron que la información sobre el proyecto, la inscripción y la presentación de observaciones sea "sólo por internet". "No hay versiones impresas, ni radios, ni carteles, ni apoyo técnico en los barrios ni en zonas rurales", marcaron.

Según detallan en el recurso, esto "viola principios constitucionales, la Ley General del Ambiente, la Ley Provincial 5.961, la 7.722, el Convenio de Escazú y el Decreto Nacional 1172/03, que exigen transparencia, equidad y acceso amplio a la información ambiental".

El pedido del Partido Verde solicita, de esta forma:

La nulidad parcial del acto administrativo que fija la audiencia en la alta montaña.

Que se convoque nuevamente con una sede presencial en el centro de Uspallata.

Que se extiendan los plazos y se garantice la difusión amplia y el acceso físico a la información.

Que se habiliten mecanismos presenciales alternativos, sin depender de conectividad ni herramientas digitales.

“El proceso participativo no puede ser un trámite vacío para justificar decisiones que ya tomaron con las mineras. Vamos a seguir dando pelea legal, institucional y política para que el pueblo defienda su derecho a decidir sobre el agua y el territorio”, concluyeron.

La audiencia pública del Proyecto San Jorge

La audiencia se realizará el 2 de agosto a las 10, y las personas interesadas podrán asistir tanto de forma presencial como virtual. La inscripción está abierta desde este 27 de junio para los interesados en participar y se extenderá hasta las 23.59 del 30 de julio.

Si bien desde la Dirección de Minería resaltaron que buscan garantizar una amplia participación ciudadana, destacando que el evento se realizará un día sábado y que aportarán movilidad para oradores, el lugar elegido para la audiencia pública es de muy difícil acceso, al que se llega por la Ruta 149 y está ubicado muy cerca del límite con la provincia San Juan.

“Se realiza un día sábado para ampliar la participación ciudadana. La participación de la comunidad es condición para el desarrollo de la actividad. Se trata de una consulta previa, libre e informada”, explicó el director de Minería, Jerónimo Shantal.

proyecto san jorge.jpg

A su vez, el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández expresó que “la Autoridad Ambiental Minera debe garantizar el derecho a todos los mendocinos a tener acceso a la información de manera oportuna, adecuada y que puedan dar su opinión en el marco del presente procedimiento técnico administrativo. El objetivo es que las actividades mineras se realicen de manera responsable y sostenible como lo venimos haciendo con los proyectos de segunda y tercera categoría en la provincia”.

Una vez completado el registro, los inscriptos recibirán por correo electrónico el enlace de acceso para la modalidad virtual y las coordenadas exactas del lugar físico donde se desarrollará la audiencia. Es importante destacar que quienes se anoten tanto como oradores y asistentes presenciales deberán presentar su DNI y el comprobante del ticket correspondiente en el momento de su intervención.

Cómo será la audiencia

Desde el Gobierno provincial informaron que las exposiciones durante la audiencia se desarrollarán siguiendo un estricto orden cronológico: primero hablarán los oradores presenciales y, una vez finalizadas esas intervenciones, comenzarán los oradores inscriptos para la modalidad virtual. Este orden será publicado previo a la Audiencia en los sitios oficiales de la Dirección de Minería y de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, junto con los listados de participantes que se registraron.

Se permitirá el ingreso diario de la totalidad de los oradores presenciales previstos para el día de la exposición que corresponda según el orden cronológico de inscripción y hasta 120 asistentes adicionales. Para garantizar la organización, la Autoridad Ambiental Minera notificará oportunamente los horarios y condiciones de acceso, así como también, si fuera necesario, ofrecerá medios de transporte desde localidades cercanas al proyecto para facilitar la concurrencia.

Quienes participen en modalidad virtual con derecho a voz deberán conectarse con audio y video encendidos, identificándose con nombre completo y, en caso de corresponder, indicando representación legal. Para el ingreso y participación, ya sea presencial o virtual, será indispensable completar previamente el formulario de inscripción y acreditar la documentación solicitada.

Las personas interesadas en seguir la transmisión en vivo de la audiencia podrán hacerlo a través del canal de YouTube del Ministerio de Energía y Ambiente, donde quedará grabada.