El presidente de la comisión Bicameral que investigó el hundimiento del submarino ARA San Juan, José Ojeda, declaró que en el informe final que distribuirán hoy sobre el caso en el que murieron 44 tripulantes se habla de "responsabilidades compartidas" y "no de un sólo autor" sobre el naufragio, y consideró que el origen de la causa se debió a "un sinnúmero de factores".

Ojeda también se quejó de las "enormes dificultades" que tuvieron para recabar información tanto desde el poder político como desde la Justicia durante el desarrollo de su tarea, al iniciar este mediodía la lectura del informe final sobre la pesquisa.

"Asumí personalmente esta responsabilidad sin tener ningún condicionamiento o compromiso con nadie. Hemos tenido muchas dificultades. No fuimos recibidos hasta el día de hoy por la presidenta del Senado, ni en la Cámara de Diputados", agregó Ojeda.

Para la elaboración del informe se realizaron 55 reuniones de comisión durante el último año, lo cual sumó más de 6.000 fojas y 47 declaraciones testimoniales. "No existen indicios ni evidencias que la reparación de media vida haya sido causa de la pérdida del submarino. Se descarta la hipótesis que recibió el ataque de una nave de guerra extranjera, que fuera embestido por un pesquero, o que se encontrara realizando tareas secretas fuera de aguas jurisdiccionales", indicó senador fueguino.

"Con relación a las responsabilidades del ministro (de Defensa) Oscar Aguad y los funcionarios de su gabinete, a partir de la toma de conocimiento de la pérdida de contacto y comunicaciones con la nave se evidenció una

falta de conducción ante la crisis, el ocultamiento de las circunstancias de la tragedia a los familiares de los tripulantes y a la opinión pública, dilaciones en la contratación de la empresa que se dedicaría a la búsqueda de la nave, destratos a los familiares de los tripulantes y a los legisladores de la

Comisión Bicameral y graves irregularidades en los procedimientos sumariales, que denotan una clara responsabilidad política y administrativa de Aguad y de sus funcionarios más cercanos", agregó Ojeda al leer el documento final.

Familiares de los tripulantes estuvieron presentes en el Congreso. Foto: télam

"Este siniestro puso en evidencia una crisis organizacional. El comandante tiene la absoluta potestad sobre la navegación, y no asumió la gravedad de la avería, no recibió el asesoramiento de los demás oficiales de mando", detalla el informe. Y agrega: "Los familares de los tripulantes no fueron informados de los hechos con certeza ni en forma inmediata, ni con la certeza ni contención necesaria".

"La falta de recursos presupuestarios a lo largo de las distintas administraciones, la ausencia de actualización tecnológica y un nivel mínimo de mantenimiento en función de las horas de uso, produjeron un deterioro del material, limitando sus condiciones operativas", completó Ojeda.