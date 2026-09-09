Hay quórum: la sesión en Diputados comenzó con la oposición decidida a avanzar sobre los proyectos con el temario de endeudamiento y Discapacidad

La oposición tendría el quórum asegurado
Según trascendió de fuentes parlamentarias, casi la totalidad de los 18 integrantes de Provincias Unidas bajará al recinto para dar luz verde a la sesión, al igual que los ocho diputados de Argentina Federal, los tres de Elijo Catamarca, los tres tucumanos de Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Karina Maureira de La Neuquinidad, y hasta Eduardo Falcone del MID y el larretista Álvaro González (PRO).
A la cuenta hay que agregar los 93 de Unión por la Patria, los cuatro del Frente de Izquierda, los dos de Encuentro Federal, la dupla de la Coalición Cívica y monobloquistas sueltos como Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández, el quórum (un piso de 129 diputados para iniciar la sesión).
Con este escenario consumado, y ante la imposibilidad de desbaratar la sesión, La Libertad Avanza estudiaba seriamente la alternativa de dar quórum en el recinto.