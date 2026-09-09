Hay quórum: la sesión en Diputados comenzó con la oposición decidida a avanzar sobre los proyectos con el temario de endeudamiento y Discapacidad

La oposición definió el cronograma del emplazamiento

Tras la sesión, la Labor Parlamentaria cerró el cronograma para el emplazamiento en Discapacidad. El plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda tendrá una primera reunión informativa el miércoles 16 de septiembre y volverá a juntarse el miércoles 23 para firmar el dictamen. Los dos encuentros están fijados a las 12.

En paralelo, quedó definida también la hoja de ruta del emplazamiento por morosidad. El plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor sesionará en modo informativo el martes 15 y el martes 22 de septiembre, y cerrará el proceso con la firma del dictamen el martes 29. Las tres citas están pautadas para las 14.