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Fuerte cruce entre Menem y Leiva
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Hay quórum: la sesión en Diputados comenzó con la oposición decidida a avanzar sobre los proyectos con el temario de endeudamiento y Discapacidad

La sesión pedida por el kirchnerismo en Diputados comenzó minutos pasadas las 12. Las medidas que analiza el Gobierno.

MDZ Política

A partir de las 12, la Cámara de Diputados abrirá una sesión para imponerle a La Libertad Avanza una hoja de ruta para tratar los proyectos de endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en Discapacidad. Lo más importante, a nivel político, será que el kirchnerismo y sus aliados le mostrarán al Gobierno que tienen los números para dominar la agenda.

Rechazado el proyecto de ley que prorrogaría la emergencia en Discapacidad

La Cámara de Diputados rechazó la habilitación para tratar sobre tablas el proyecto que proponía prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia en materia de Discapacidad, establecida por la Ley 27.793. Como la iniciativa no contaba con dictamen de comisión, para avanzar se requerían dos tercios de los votos emitidos, una mayoría que no pudo alcanzarse en el recinto.

Hay Quórum

Arrancó el debate en Diputados con La Libertad Avanza dando quórum y el kirchnerismo junto a sus aliados dispuesto a avanzar con el emplazamiento de las comisiones que deberán tratar los proyectos sobre emergencia en Discapacidad y morosidad familiar. La jornada representa una nueva muestra de fuerza opositora frente al Gobierno de Javier Milei, que decidió evitar que la sesión fracasara por falta de asistencia y optó por permanecer en el recinto para administrar el escenario político.

La oposición definió el cronograma del emplazamiento

Tras la sesión, la Labor Parlamentaria cerró el cronograma para el emplazamiento en Discapacidad. El plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda tendrá una primera reunión informativa el miércoles 16 de septiembre y volverá a juntarse el miércoles 23 para firmar el dictamen. Los dos encuentros están fijados a las 12.

En paralelo, quedó definida también la hoja de ruta del emplazamiento por morosidad. El plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor sesionará en modo informativo el martes 15 y el martes 22 de septiembre, y cerrará el proceso con la firma del dictamen el martes 29. Las tres citas están pautadas para las 14.

La Libertad Avanza dará quórum en la sesión opositora

El bloque que preside Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) dará quórum este miércoles en la sesión pedida por la oposición, según cpnfirmaron fuentes oficiales de la Cámara de Diputados.

El volantazo en la estrategia se dio luego de que los aliados del Gobierno confirmaran que iban a acompañar la jugada del kirchnerismo y de los bloques aliados. Así Martín Menem desplegó su estrategia de control de daños, frente a lo que se espera que sea una derrota para el Gobierno.

La oposición tendría el quórum asegurado

Según trascendió de fuentes parlamentarias, casi la totalidad de los 18 integrantes de Provincias Unidas bajará al recinto para dar luz verde a la sesión, al igual que los ocho diputados de Argentina Federal, los tres de Elijo Catamarca, los tres tucumanos de Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Karina Maureira de La Neuquinidad, y hasta Eduardo Falcone del MID y el larretista Álvaro González (PRO).

A la cuenta hay que agregar los 93 de Unión por la Patria, los cuatro del Frente de Izquierda, los dos de Encuentro Federal, la dupla de la Coalición Cívica y monobloquistas sueltos como Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández, el quórum (un piso de 129 diputados para iniciar la sesión).

Con este escenario consumado, y ante la imposibilidad de desbaratar la sesión, La Libertad Avanza estudiaba seriamente la alternativa de dar quórum en el recinto.

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