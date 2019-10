El candidato a presidente por el Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, tildó de "traidor" a su candidato a gobernador de Buenos Aires, Gustavo Álvarez, quien hoy difundió un video en el llamó a votar por oficialista Juntos por el Cambio en las elecciones generales del próximo domingo.

Según Gómez Centurión, el cambio de último momento de su candidato provincial responde a supuestas "operaciones del gobierno" que "hablan de qué cosas pueden hacer por no perder poder" y de que "la vieja política no cesa en su deseo de acallar las voces nuevas".

"La estrategia no era nueva, sí sucia y traidora como lo fue sacarle el partido a (José Luis) Espert horas antes para operar, también, su candidatura. Ahora, y a pocos días de las elecciones generales, luego de haber sufrido innumerables presiones, surge una denuncia de un candidato que 'casualmente' llama a votar a (Mauricio) Macri", denunció Gómez Centurión en un comunicado.

El ex funcionario de Cambiemos y veterano de la guerra de Malvinas agregó que "las traiciones hablan del traidor, las operaciones del gobierno hablan de que cosas pueden hacer por no perder poder".

Me parece que está semana los trolls de Marquitos cobran doble... Mucho pedido de que baje la candidatura el candidato que no pasaba las PASO, que no mide, que no es peligroso, que no existe en los medios y que no aparece en las encuestas. Raro... — Juan José Gómez Centurión (@juanjomalvinas) October 23, 2019

Asimismo, manifestó que la campaña "ha desnudado como nunca la moral de quienes se denominan el Cambio" y aseguró que "Dios tiene un destino para ellos".

"Lamentablemente vamos a tener las condenas a los difamadores luego de que tengan lugar las elecciones, por eso manejan estos tiempos, siempre encuentran un judas sin valores ni escrúpulos, billetera mata pañuelo celeste", advirtió el candidato presidencial.

Esta mañana, a través un video que publicó en sus redes sociales, Álvarez pidió: "no me votes, que no votes al Frente Nos, que votes a Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto".

Gustavo Álvarez, candidato a gobernador por el frente NOS, cree de total importancia bajar su candidatura y apoyar a la fórmula Macri - Picheto y Vidal en provincia. Argentina corre peligro y deben dejar los egos de lado y priorizar la República. pic.twitter.com/BmuE1ZZPJ6 — Agustin (@agusantonetti) October 23, 2019

En el video, que difundió a menos de cinco días del inicio de los comicios, fundó su cambio de postura en un afán de evitar un eventual triunfo del Frente de Todos, que lleva a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como fórmula presidencial.

"Salvemos a la patria del narcotráfico, salvemos a la patria de la tercera Revolución Bolivariana que nos quieren imponer en la Argentina", dijo Álvarez, y advirtió que Argentina "corre riesgo de que vuelvan los (Eugenio) Zaffaroni o los jueces truchos".

"Cristina ya sabemos lo que es. El experto en derecho Alberto Fernández es cómplice del tema de la efedrina con el recaudador (Héctor) Capaccioli. No los podemos votar", sentenció.

En las PASO del 11 de agosto, Álvarez había obtenido 168.223 votos, el 1,82% de los sufragios afirmativos, es decir, excluyendo los votos en blanco, lo que le había permitido disputar las generales al superar el piso del 1,5% mínimo establecido por ley.