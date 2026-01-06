"Fuera Maduro de Venezuela": la irónica exclamación de una parte del peronismo que se identifica con Trump

El día en el que detuvieron a Nicolás Maduro algunos dirigentes vinculados con el conglomerado que aún conforma Fuerza Patria creyeron divisar un parteaguas que determinaría el futuro del peronismo tal cual se conoce hasta ahora, tironeado por el kirchnerismo cristinista y el gobernador Axel Kicillof .

Algunos dirigentes cercanos a Sergio Massa se apuraron a distribuir una catarata de "tuits" en la que recordaban su postura en contra del régimen dictatorial venezolano. Eran tiempos en que era lo único que se le permitía al excandidato presidencial por su alianza con Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, el dirigente que más se desmarcó y aprovechó la oportunidad también para quedar en las antípodas del gobernador es Gastón Granados , el intendente de Ezeiza, quien celebró “la exitosa operación que abre las puertas a la libertad y la democracia en Venezuela”.

Granados no está solo en esta movida. La mayoría de la CGT coincide con la idea del fin de la dictadura en Venezuela aunque en su documento haya privilegiado su rechazo a la injerencia norteamericana para secuestrar al ex presidente bolivariano. También muchos intendentes coinciden con su alegría, pero no lo dicen porque o forman parte del Movimiento Derecho al Futuro o son parte del sistema orgánico e inorgánico de La Cámpora.

“Lo que hizo Axel es una locura”, inició su relato ante MD Z el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno , que se proclamó como quien “inició las relaciones con Hugo Chávez y también quien las terminó”.

“Yo lo conocí a Chávez cuando rezaba. Después, cuando se alineó con Cuba, terminamos. Además, quien diga que Donald Trump no está haciendo peronismo y no está haciendo lo mismo que nosotros hacíamos cuando hicimos la década ganada, está viendo otra película”, continuó Moreno para quien “Javier Milei está quedando mal con Estados Unidos porque no le devolvió el swap a China y en el caso de Venezuela juega con Corina Machado, que es de Londres, no de Washington”, agregó.

Miguel Ángel Pichetto, quien navega en las turbulentas aguas del peronismo no kirchnerista pero partiendo siempre desde el macrismo, días atrás contó en su red social de X la charla que tuvo con el ex funcionario kirchnerista.

“Hoy el peronismo es como un náufrago… Puede sobrevivir, pero no sabe a qué costa llegará”, le dijo uno de los pensadores más importantes del nonato proyecto de Dante Gebel en la Provincia de Buenos Aires. “Por eso es que cualquier tabla sirve hoy por hoy”.

La interna, más allá de Trump o Maduro, sigue al rojo vivo. Verónica Magario pretende presidir el PJ bonaerense y, además, preservar para sí el manejo de la Cámara de Senadores, hoy en disputa por la pretensión de Sergio Berni de ser el vicepresidente primero y, en asociación con La Cámpora, quedarse con la subsecretaría administrativa a través del exsenador Gustavo Sooz para controlar los nombramientos y la distribución del dinero con Roberto Felleti, de estrecha confianza de la vicegobernadora.

guillermo moreno en mdz radio (1).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el Senado provincial Fuerza Patria es la única expresión política que no tiene presidente designado. Nadie reemplazó a Teresa García, hoy diputada nacional. El oficialismo kicillofista cree que puede imponer las autoridades de cámara con las 24 manos que hoy tiene. Pero el futuro será de chantaje permanente.

Lo extraño es que Berni, quien no ha resuelto ninguno de los problemas por los que está en el gobierno provincial, tenga tales pretensiones. Las muertes de policías siguen dándose en el conurbano bonaerense casi de la misma manera que sufren los ciudadanos civiles.

Este martes, en horas de la madrugada, se conoció la muerte de un capitán de la bonaerense en un enfrentamiento con delincuentes que se escondieron en la Villa 18, famosa por ser el lugar donde Mameluco Villalba inició sus actividades delictivas y luego las expandió a toda la región, siendo uno de los narcos más conocidos del Gran Buenos Aires.

Los policías de la UTOI, Unidad de Traslado Operativo Inmediato creado por Berni no tiene el respaldo de los comisarios ni de la fuerza tradicional. El divorcio entre cada pieza de la debilitada policía bonaerense produce una anarquía que rige desde hace décadas y se profundiza día a día.