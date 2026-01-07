Delcy Rodríguez destituye al general que estaba a cargo de la seguridad de Maduro

El general Javier Marcano Tábata, comandante de la guardia de honor presidencial de Venezuela , fue destituido días después de que el líder venezolano Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses en una redada en Caracas y trasladado a Nueva York para ser juzgado por cargos de narcoterrorismo.

La guardia de honor presidencial es la fuerza militar encargada de la protección del jefe de Estado.

Aunque el gobierno venezolano aún no ha proporcionado un balance detallado de víctimas, se cree que varios miembros de la guardia se encuentran entre las decenas de personas fallecidas durante la operación estadounidense para capturar a Maduro.

La orden de reemplazar al general Marcano Tábata fue emitida por la nueva presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Rodríguez juró el lunes su cargo ante la Asamblea Nacional, dominada por partidarios del gobierno.

Se desempeñó como vicepresidenta de Maduro y es considerada una estrecha aliada del líder encarcelado.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró en la conferencia de prensa posterior a la captura de Maduro que Estados Unidos "controlaría" Venezuela y que estaba en conversaciones con Rodríguez.

Getty Images Rodríguez ordenó la destitución del general.

También dijo que Rodríguez enfrentaría un "destino peor que el de Maduro" si no cumplía con las exigencias de Estados Unidos, incluidas las relacionadas con el petróleo, del cual Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo.

El martes, el presidente estadounidense afirmó que Venezuela entregaría hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, pero el gobierno interino venezolano aún no se ha pronunciado al respecto.

El tono de Rodríguez ha oscilado entre desafiante y conciliador desde que fue designada presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Denunció la detención de Maduro como un "secuestro ilegal", pero también ha declarado que su gobierno había "invitado al gobierno estadounidense a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación".

Sus acciones están siendo observadas de cerca tanto dentro como fuera de Venezuela para evaluar el rumbo que tomará ahora que está al frente del país y para detectar posibles divisiones en su gobierno.

Reuters Maduro fue detenido por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York.

Represión

El cese del general Marcano Tábata es uno de los primeros cambios en los altos cargos del círculo cercano a la presidenta interina.

Además de estar al mando de la guardia presidencial, el general Marcano Tábata también dirigía la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela.

Según Naciones Unidas, la DGCIM ha desempeñado un papel clave en la represión de las personas críticas con el gobierno de Maduro.

Una Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU constató que la unidad de contrainteligencia había cometido numerosas violaciones de los derechos humanos desde 2013.

Documentó decenas de casos en los que los detenidos fueron sometidos a "tortura, violencia sexual y/o otros tratos crueles, inhumanos o degradantes" en la sede de la DGCIM y en una red de centros de detención clandestinos en todo el país.

Sin embargo, su destitución no parece estar relacionada con la represión llevada a cabo por la DGCIM bajo su mando, ya que la persona nombrada para sucederle, Gustavo González López, dirigía un servicio de inteligencia que se enfrenta a acusaciones similares.

González López estuvo al frente del servicio nacional de inteligencia de Venezuela, el Sebin, durante muchos años.

El Sebin controla la tristemente célebre prisión de El Helicoide en Caracas, donde la ONU documentó abusos cometidos contra "políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos".

Getty Images EE.UU. quiere controlar el petróleo de Venezuela.

"Humillados"

Analistas venezolanos afirman que el cese del general Marcano Tábata probablemente esté relacionado con el fracaso de la guardia presidencial en impedir la captura de Maduro.

Cuba, estrecho aliado de Venezuela que desde hace tiempo proporciona servicios de seguridad e inteligencia a Maduro, informó que 32 de sus ciudadanos murieron en la incursión estadounidense.

Se cree que muchos de ellos estaban integrados en la guardia presidencial.

El ejército venezolano ha informado que 23 de sus miembros, incluyendo cinco generales, murieron en los ataques estadounidenses.

Algunos partidarios del gobierno expresaron sentirse "humillados" por la forma en que las fuerzas estadounidenses superaron los sistemas de defensa de Venezuela y la guardia personal de Maduro para capturar al líder venezolano, quien posteriormente fue exhibido ante las cámaras con uniforme de prisión y las manos atadas.

El reemplazo del general Marcano Tábata podría ser un intento de la presidenta interina de rodearse de personas de su confianza en un momento en que la amenaza de otro ataque estadounidense se cierne sobre ella.

Trump declaró el sábado que las fuerzas estadounidenses habían preparado una segunda oleada de ataques, pero consideraron que no era necesaria en ese momento.

Sin embargo, ha reiterado en varias ocasiones que el incumplimiento de las exigencias implicaría que Rodríguez "pagaría un precio muy alto".

Ella no es la única en el gobierno interino que podría ser blanco de un segundo ataque.

Según informa la agencia de noticias Reuters, citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, la administración Trump le había exigido al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, que acatara sus órdenes.

Estados Unidos ha acusado a Cabello desde hace tiempo de participar en una "narcoconspiración", supuestamente ayudando a rebeldes de izquierda a enviar cocaína a Estados Unidos.

En enero, el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó la recompensa por información que condujera a su captura a US$25 millones.

