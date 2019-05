Fernández Sagasti a full con la campaña: con celadores en Godoy Cruz

La precandidata a la Gobernación de Mendoza por el Partido Justicialista se reunió con celadores en Godoy Cruz en una campaña intensa. "Hoy es un día especial porque cumplimos muchos años como primer Gobierno Patrio. Pero para nosotros es más especial porque hace 16 años asumía Néstor Kirchner y el peronismo asumió las banderas de la jusiticia social y la dignidad y la soberanía económica", señaló.

La senadora nacional expresó también que la tarea de los celadores es plena de solidaridad y amor pero que sus salarios no se encuentran a la altura de sus responsabilidades.

Además, con tono crítico indicó que la "educación ha sufrido mucho por malas políticas en del gobernador Cornejo, además de la situación económica que es compleja".

Dentro de sus prioridades dijo que está ir a buscar a los 30 mil chicos que no pueden ir a la escuela porque tienen hambre y no tienen dinero ni para transporte.

Fernández Sagasti contó que quienes se acercan durante las caminatas expresan su total angustia y desesperación y volvió a recordar la figura Néstor Kirchner que en el 2003 tuvo que reconstruir el país post-crisis 2001.

Anécdota sobre los Federales

Fernández Sagasti recordó que Facundo Quiroga vivía en un rancho sin ventanas y dormía mirando la puerta por miedo a que lo asesinen. Tenía 5 generales que iban a buscar a los gauchos para defender a Cuyo. "Es hora de convertirse en esos generales de Facundo Quiroga para buscar a los mendocinos para salir adelante", resumió y agegó: "Cuando ordenemos todo vamos a poder organizar el futuro; porque primero está la Patria y como dice Cristina siempre, Patria es el otro".

Por su parte, Miguel Sosa del Sindicato de Celadores comentó que "el salario de un celador es hoy indigente. No supera de bolsillo los 13 mil pesos. El básico es de 4300 pesos. Hay persecución política y falta de respeto a nivel general". Mientras que la delegada del gremio en Las Heras, Antonella Sosa, resumió que "la realidad que viven los niños es terrible. Los niños no están comiendo. La leche no llega. Toman té y mates cocido. Tampoco se desinfecta como se debe las escuelas y hace que los chicos se enfermen".