Decidida a ganarle la gobernación a Cambia Mendoza, la precandidata del peronismo kirchnerista advirtió que, si ganan, tendrán una ardua tarea para recuperar “el desastre que van a dejar”.

En diálogo con Cambio de Aire, por MDZ Radio, aseguró que en sus recorridas por la provincia la gente les reclama “que saquen” en las elecciones a Alfredo Cornejo y Mauricio Macri porque “el bolsillo del ciudadano común no aguanta más”.

- ¿Cree que el mendocino tiene más libertad si vota solo para municipio, provincia o Nación?

- Me parece que las decisiones hay que tomarlas pensando en la gente y no en las internas o cuestiones internas de la política. Desde la concepción político-filosófica, en Mendoza es muy difícil que se desarrolle un proyecto político que nos incluya como provincia, como economía regional.

Si le preguntás a la gente común qué opina de tener que votar hasta 7 veces este año, claramente no está contenta. Además cuesta un dineral que la Provincia hoy no tiene. Yo estuve en desacuerdo cuando lo hizo Francisco Pérez y lo dije, y hoy opino lo mismo. Pero es potestad del gobernador la decisión y debemos respetarla, y el 9 de junio vamos a competir y tratar de brindar lo mejor que tenemos nosotros para los mendocinos.

- La imagen de Cornejo en Mendoza es positiva, pero la de Macri no...

- Claramente ir en la boleta con Macri era llevar un salvavidas de plomo y eso pesó en la decisión de Cornejo de separar la elección provincial de la nacional.

- ¿Por qué quiere ser gobernadora usted?

- Hace mucho que Mendoza no tiene un proyecto propio de desarrollo para generar empleo genuino. Cornejo nos deja una provincia con 30% de pobreza, con más desempleo, una deuda casi impagable... Yo creo en los acuerdos políticos, sindicales, empresariales... que nos pongamos de acuerdo en qué provincia queremos como política de Estado.

- ¿Piensa impulsar la minería?

- El tema de la minería es uno de los temas a discutir. Pero no hay que cerrarse solo en ese aspecto. No estamos abriendo el campo de la inmensidad de cosas que podemos hacer. Con mi equipo estamos trabajando mucho sobre la industria del conocimiento, que a nivel nacional en 6 meses exportó 2.900 millones de dólares y es la cuarta exportadora nacional. Tenemos la UTN, la UNCuyo, estructura... solo falta el Estado que impulse esa industria.

- ¿Qué va a hacer el PJ en la interna para acordar?

- Este sábado tenemos el congreso partidario para habilitar alianzas. Estamos trabajando para hacer un frente lo más amplio posible y presentar una oferta ganadora para estas elecciones en Mendoza.

Yo he dicho mi voluntad de ser candidata. El peronismo necesita nuevas voces y lo estamos construyendo todos los días.

- ¿Qué le dice la gente en la calle?

- Que nos juntemos para que saquemos a los que están en el gobierno. Lo dicen más allá del peronismo: lo dicen porque muchos la están pasando realmente mal. No hay anuncios de Cornejo ni Macri para aliviar la situación agobiante de los mendocinos. La inflación hace insostenible la situación y el bolsillo de la gente no aguanta un aumento más. La gente se está endeudando para comer, y eso es gravísimo; eso, en el caso de quienes tienen acceso a una tarjeta de crédito. Imagínese la situación de quienes no tienen ni siquiera esa alternativa.

El desastre que nos van a dejar va a ser complejo de solucionar, y la gente va a necesitar que se arregle la solución lo antes posible.

La entrevista completa a Fernández Sagasti en MDZ Radio: