Expectativa en el peronismo por una fuerte victoria en provincia de Buenos Aires

Live Blog Post

En búsqueda de la unidad

Fuerza Patria intentará mostrar un retrato de unidad en el escenario afuera del Hotel Grand Brizzo, donde se ubica el búnker de Fuerza Patria.

Allí, hablarían el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente del PJ bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.