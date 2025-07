Exámenes de residencias médicas: Manuel Adorni confirmó que se les tomará un oral a los estudiantes sospechados

En ese sentido, el vocero aseguró que la decisión del Ejecutivo no es "ningún avance sobre los estudiantes" y remarcó que se trata "de una medida que trae simplemente un poco de justicia a los que se esforzaron e hicieron el examen sin trampa".

El nuevo examen para los residentes

De acuerdo a los detalles que brindó el funcionario, el nuevo examen que deberán dar los aspirantes a residentes tendrá la posibilidad de darse oralmente. "Precisamente para que el que hizo el examen de buena fe y sacó un buen puntaje, quien toma el examen se dé cuenta rápidamente que no fue quien mintió y no tenga que repetirlo", desarrolló Adorni.

A su vez, el portavoz sostuvo que a quien demuestre sus conocimientos en el examen, se le respetará la nota original, por lo que no habrá inconvenientes en caso de haber logrado una nota muy alta. "No hay otra razón de todo esto que el de hacer justicia con aquellos que actuaron de buena fe en detrimento de los que no. No sigan inventando cosas porque no lo van a lograr", sentenció Adorni.

De esta manera, serán 268 los postulantes -de un total de casi 6.000- que deberán volver a rendir el examen de ingreso a las residencias médicas. De ese grupo, 149 estudiantes poseen títulos habilitantes de universidades extranjeras y los restantes 119 pertenecen a universidades nacionales.

La respuesta de los estudiantes

La medida despertó el enojo de un grupo de profesionales de la salud que había rendido el examen de ingreso a las residencias médicas el pasado 1° de julio y que este viernes se manifestó en la explanada de la Facultad de Medicina de la UBA.

La queja de los aspirantes tenía que ver con que la decisión del Gobierno anuló su examen, postergando así el cronograma y el comienzo de su trabajo en hospitales programado para el próximo septiembre.

"No recibimos ningún tipo de información de parte del Ministerio, acerca de cómo y cuándo va a ser el nuevo examen ni de cómo afectaría el cronograma porque están todas las fechas pautadas. La semana que viene tenía que salir la orden de mérito y tenían que empezar las entrevistas de los hospitales, y el 1 de septiembre teníamos que empezar a trabajar", aquejó Agustina, médica que obtuvo un puntaje de 86, en diálogo con C5N.