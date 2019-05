Ex contador aseguró que los Kirchner tienen "una fortuna de u$s 10 mil millones"

Víctor Manzanares, excontador del matrimonio Kirchner, contó esta noche nuevos detalles de su declaración a la Justicia como imputado colaborador, y calculó que Néstor y Cristina lograron amasar una fortuna de "10 mil millones de dólares".

Durante una entrevista con el canal TN, Manzanares relató que junto al exsecretario de la familia, Daniel Muñoz, iba "a una oficina en pleno centro de la ciudad (Río Gallegos), donde había un armario metálico tipo caja fuerte artesanal". También contó que "había otra (bóveda) que yo no había visto, que estaba cubierta por un mueble de tipo oficina. No tenía la llave de ese cofre, pero después terminó en mi oficina cubierta con papel, me dejaron un muerto enterrado en el patio".

Manzanares indicó también que fue testaferro del fallecido Muñoz, a quien le calculó una fortuna de 600 millones de dólares. "Calculo que su fortuna era de 600 millones de dólares, a partir de lo que él tomaba de cada viaje, del dinero que se quedaba. En cinco oportunidades lo llevé desde el aeropuerto hasta la casa de los padres de Néstor, con valijas gigantescas, de las más grandes, llenas de plata", relató.

En cuanto a la fortuna total de la familia Kirchner, advirtió que es "difícil llegar a un número exacto sobre la cantidad de plata que se llegó a manejar en total", pero calculó que debería dar "algo así como 10.000 millones de dólares".

Sobre los lugares en los que se guardaba el dinero, Manzanares contó que "había otros depósitos de plata en Río Gallegos. Uno de ellos era un galpón, en la construcción de un baño que se había tapiado. Tenía un acceso a través de una sala de máquinas. Muñoz no entraba. Roberto Sosa es quien tenía manejo de ese galpón".