En Misiones, Passalacqua buscará la re-elección alejado de Carlos Rovira

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua buscará la re-elección en el 2027, en principio alejado, ahora de su ex socio político, el diputado provincial Carlos Eduardo Rovira.

Es que el mandatario misionero no acompañará el nuevo esquema político que armó Rovira denominado Encuentro Misionero, dejando atrás al Frente Renovador de la Concordia Social y la Renovación Neo. “Nosotros no pertenecemos a Encuentro Misionero”; dijo el ministro Coordinador de Gabinete Carlos “Kako” Sartori; incluyendo al propio Gobernador, y demás funcionarios del gabinete e intendentes.

El Frente Renovador de la Concordia Social (FRCS) se creó en el año 2003 cuando, después del triunfo del extinto presidente Néstor Kirchner, el entonces gobernador justicialista Carlos Eduardo Rovira rompió definitivamente con su ex socio político el ex gobernador Federico Ramón Puerta y junto a radicales, peronistas, otros partidos e independientes conformó el FRCS.

En ese momento entre los dirigentes destacados; Rovira sumó al gobernador Hugo Passalacqua (2015-2019; 2023-actual), hombre del radicalismo universitario y al entonces presidente del radicalismo, el ex gobernador Maurice Fabián Closs (2007-2015).

En 2015 Passalacqua junto al ex ministro de Salud Oscar Herrera Ahuad logró llegar a la gobernación con más del 70 % de los votos. Porcentaje con el que también finalizó su gobierno.

Tras el gobierno de Herrera Ahuad (2019-2023) Passalacqua logró volver al sillón de la Casa de Gobierno de Misiones superando el 70 % de los votos. En estas oportunidades estuvo acompañado por un joven político proveniente de la Renovación Neo, Lucas Romero Spinelli.

La Renovación Neo, en cierta forma reemplazó al Frente Renovador de la Concordia Social.

Passalacqua posible candidatura

Si bien no lo anunció el propio gobernador Hugo Passalacqua es “vox populi” que buscará la re elección el año próximo. Es que las encuestas lo ponen como uno de los funcionarios con mayor imagen positiva y de gestión (el último mes, según la consultora CB su imagen positiva se ubicó en torno al 65 %).

En esta oportunidad Passalacqua se alejó del ex conductor del Frente Renovador de la Concordia Social (FRCS) y de la Renovación Neo, (RN) el diputado provincial Carlos Eduardo Rovira quien conformó el partido Encuentro Misionero, sepultando tanto al FRCS. y la RN. “Nosotros no pertenecemos a Encuentro Misionero”; reafirmó en más de una oportunidad el jefe de Gabinete Carlos “Kako” Sartori y ex intendente de Campo Grande en uso de licencia.

En esta afirmación Sartori incluyó al gobernador Hugo Passalacqua, a funcionarios e intendentes.

Entre los funcionarios que ya anunciaron el acompañamiento a Hugo Passalacqua se encuentran entre otros los ministros de Turismo José María Arrúa; del Agro y la Producción Facundo López Sartori y de Desarrollo Social Fernando Meza. “Más allá de la gestión, acompañamos a Passalacqua en candidatura a la re elección”.

El Gobernador también tiene el acompañamiento del ex gobernador Maurice Fabián Closs.

Passalacqua también cuenta con el apoyo de por lo menos 75 de los 79 intendentes misioneros.

También anunciaron su apoyo las “Mujeres Renovadoras”, encabezada por la presidenta del Instituto Misionero de Biodiversidad Viviana Rovira, prima de Carlos Rovira. “Las mujeres estamos organizadas y seguimos acompañando desde el mismo lugar, nunca nos movimos. Quien decidió irse y formar otro partido, llevándose nuestra estructura, fue nuestro ex conductor, Carlos Rovira”; dijo la funcionaria provincial,

Doce partidos políticos provinciales y gremios que en su momento conformaron el Frente Renovador de la Concordia Social y la Renovación Neo anunciaron el acompañamiento a Passalacqua

En tal sentido días pasados se reunieron con el Gobernador, entre otros dirigentes del partido Causa Popular; Consenso; Unidos por los Valores; Frente Grande; Transversal; Partido Popular; Socialista; Desarrollista; Concertación; Movimiento de Integración y Desarrollo Distrito Misiones y Movimiento Renovación Popular.

De su parte el Sindicato de Luz y Fuerza anunció el acompañamiento al mandatario provincial.

Alta imagen

El gobernador cuenta con una alta Imagen positiva.

De hecho, según varias consultoras se ubica en el lote de los cuatro gobernadores con mejor imagen positiva del país

En tal sentido su porcentaje se ubica en el 53,7%; según la consultora CB.

En tanto que esa imagen sube al 65 % en el ámbito provincial.

Sin aporte partidario

El gobernador Hugo Passalacqua cortó el aporte partidario y ordenó un reordenamiento político que prioriza la gestión territorial. Esta medida se concretó junto con la renuncia formal del mandatario provincial, ministros y militantes al espacio político "Encuentro Misionero", instruyendo también una revisión de contratos y servicios del Estado.

La decisión aparece como una señal clara de reordenamiento interno y de diferenciación frente a estructuras partidarias que, según trascendió, ya no representan política ni institucionalmente al Poder Ejecutivo provincial.

En ese marco, también se conoció el alejamiento público de varios ministros de Encuentro Misionero, quienes anunciaron su decisión de tomar distancia de ese espacio para concentrarse exclusivamente en la gestión. La instrucción bajada desde la conducción del Gobierno fue directa: priorizar el trabajo territorial, fortalecer la administración y dar respuestas concretas a la ciudadanía.