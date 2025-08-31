Elecciones en Corrientes: Valdés va por la primera vuelta y la oposición apuesta al balotaje

Live Blog Post

"Irregularidades típicas de la vieja política"

Así afirmó el espacio libertario en Corrientes por medio de un posteo en historias de Instagram, donde se denunció a través de un comunicado, supuestas irregularidades detectadas a lo largo de la jornada electoral.

“RESPETEMOS LA VOLUNTAD CIUDADANA. Corrientes ya votó. La enorme mayoría de los correntinos asumió el llamado a las urnas con responsabilidad. Es la hora de contar los votos: las autoridades de mesa y los fiscales de las diferentes fuerzas políticas deberán garantizar que se respete la voluntad ciudadana”, expone el comunicado.

Asimismo, asegura que “a lo largo de la jornada se observaron irregularidades típicas de la vieja política, que intentan evitar el inevitable fin de un largo ciclo hegemónico. LA LIBERTAD AVANZA es la única alternativa verdadera en CORRIENTES”.

“En la alianza confluyeron partidos, grupos y dirigentes representativos de la arraigada tradición liberal y autonomista correntina, más las nuevas generaciones que abrazaron las ideas de la libertad por el liderazgo de Javier MILEI. Hoy el cambio comenzó”, concluye la publicación de La Libertad Avanza en Corrientes.