Corrientes atraviesa su proceso electoral.&nbsp;
Elecciones en Corrientes: Valdés va por la primera vuelta y la oposición apuesta al balotaje

La provincia de Corrientes define a su próximo gobernador. El oficialismo apuesta a ganar en primera vuelta, mientras que la oposición espera un balotaje. Votó el 70% del padrón electoral

Facundo Martín Pascal

Facundo Martín Pascal

La jornada electoral en Corrientes concluyó este domingo a las 18. En la sede de la UCR se respira expectativa ante la posibilidad de un triunfo en primera vuelta que consagre al intendente capitalino, Juan Pablo Valdés (hermano del actual mandatario Gustavo Valdés) como nuevo gobernador. Sin embargo, los opositores Ricardo Colombi y Martín Ascúa buscan forzar un balotaje.

El escrutinio oficial comenzará a conocerse a partir de las 21. El presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño, informó que la participación superó el 70% del padrón en toda la provincia, alcanzando la cifra de 72,4%, un porcentaje superior al registrado en otros distritos.

"Irregularidades típicas de la vieja política"

Así afirmó el espacio libertario en Corrientes por medio de un posteo en historias de Instagram, donde se denunció a través de un comunicado, supuestas irregularidades detectadas a lo largo de la jornada electoral.

“RESPETEMOS LA VOLUNTAD CIUDADANA. Corrientes ya votó. La enorme mayoría de los correntinos asumió el llamado a las urnas con responsabilidad. Es la hora de contar los votos: las autoridades de mesa y los fiscales de las diferentes fuerzas políticas deberán garantizar que se respete la voluntad ciudadana”, expone el comunicado.

Asimismo, asegura que “a lo largo de la jornada se observaron irregularidades típicas de la vieja política, que intentan evitar el inevitable fin de un largo ciclo hegemónico. LA LIBERTAD AVANZA es la única alternativa verdadera en CORRIENTES”.

“En la alianza confluyeron partidos, grupos y dirigentes representativos de la arraigada tradición liberal y autonomista correntina, más las nuevas generaciones que abrazaron las ideas de la libertad por el liderazgo de Javier MILEI. Hoy el cambio comenzó”, concluye la publicación de La Libertad Avanza en Corrientes.

En dónde seguir los resultados

La Junta Electoral de la provincia de Corrientes cargará los datos del escrutinio provisorio en el sitio web: elecciones2025.corrientes.gob.ar.

"Estamos en segunda vuelta"

Desde el peronismo opositor, el candidato Martín Ascúa manifestó luego del cierre de los comicios que se prepara para una segunda vuelta en Corrientes.

El oficialismo provincial ya se declaró ganador

"¡Ganamos!", fue el mensaje que publicó el espacio del gobernador, Gustavo Valdés, en X junto a su hermano, al momento de cerrar los comicios.

Cerraron los comicios en Corrientes

Un total de 950.576 correntinos estaban habilitados para votar, no solo para elegir gobernador sino también 15 diputados provinciales, 5 senadores y autoridades municipales en 73 localidades, incluida la capital. La atención, sin embargo, está centrada en quién sucederá a Gustavo Valdés, que se postula como senador provincial y tuvo un rol central en la campaña para sostener el proyecto oficialista.

El sistema electoral de Corrientes replica el nacional: se gana en primera vuelta con el 45% de los votos o con el 40% y al menos diez puntos de diferencia respecto del segundo. Según trascendidos, Colombi se perfila como el rival más competitivo frente al oficialismo en caso de que la definición vaya a balotaje.

