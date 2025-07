El pronóstico de María Servini sobre Cristina Kirchner en prisión domiciliaria: "No le veo mucho tiempo"

La jueza federal María Servini de Cubria se sumó al debate sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y deslizó un pronóstico polémico al afirmar que no cree que cumpla la condena de seis años por corrupción en la causa Vialidad. “Va a ser un conflicto de todos los días”, advirtió.

Tras ser consultada si ve libre a Cristina pronto, afirmó: "No, yo no diría que pronto, pronto, pero no le veo tampoco mucho tiempo", respecto a los 6 años de prisión a los que fue condenada la exmandataria por el Tribunal Oral Federal N°2. "Pienso que es más fácil que se le encuentre la forma política para resolverlo, antes que la jurídica", insistió la jueza.