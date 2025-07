El Parlamento de Israel homenajeó por primera vez a las víctimas del atentado a la AMIA

Por primera vez desde que un coche bomba estalló frente a la sede de la AMIA en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, el Parlamento de Israel homenajeó a las víctimas del ataque terrorista en el que murieron 85 personas y otras cientas resultaron heridas. "Esta ceremonia no sólo honra el pasado: es una declaración de principios hacia el futuro", enfatizó el embajador argentino en el país judío, Axel Wahnish .

El acto que encabezó Axel Wahnish en el Parlamento de Israel.

El atentado a la AMIA y la responsabilidad de Irán

En ese marco, Wahnish subrayó que "el mismo régimen que planeó el atentado en Buenos Aires sigue hoy atacando a Israel" y sostuvo: "Algunos me dijeron ‘no mezcles los casos’, pero no es mezclar: es el mismo dolor, los mismos enemigos. Esta no es una pelea regional. Es una lucha global entre la vida y la muerte, entre la verdad y el terror".