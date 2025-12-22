El motivo por el cual el oficialismo considera que la elecciones de febrero serán relevantes

Las elecciones municipales de febrero se convirtieron en una contienda política de peso por la decisión del peronismo de que el presidente del partido, el diputado nacional Emir Félix, vaya primero en la lista de convencionales municipales. Era la señal que el oficialismo provincial estaba esperando para poner toda la energía en el comicio.

Por lo tanto, en San Rafael, será el centro de batalla de las elecciones que serán el 22 de febrero. En el caso del departamento del Sur habrá dos categorías: concejales y convencionales constituyentes y el nombre de Emir Félix- que mide muy bien en departamento al que gobernó durante 13 años- irá primero en la lista del PJ en la segunda categoría.

El oficialismo provincial propondrá para convencionales en los primeros casilleros a un abogado joven proveniente de la UCR y a un representante de La Libertad Avanza. Por lo tanto, la guerra será los Félix contra Cambia Mendoza más La Libertad Avanza.

El resto de las elecciones serán de la mitad de los Concejos Deliberantes en Santa Rosa, La Paz, Maipú (los tres gobernados por el peronismo); Rivadavia (encabezado por Ricardo Mansur del partido departamental Sembrar) y Luján de Cuyo (que gobierna Esteban Allasino, del PRO, quien está a punto de hacer una alianza con el oficialismo provincial que encarna Cambia Mendoza y además, con el partido del presidente La Libertad Avanza). Estos comicios serán el tercer domingo de febrero porque los respectivos intendentes decidieron no unificarnos para el 26 de octubre pasado.

San Rafael, administrado por el peronista Omar Félix , decidió no sólo elegir en estas elecciones a la mitad de su Concejo Deliberante sino también a 24 convencionales municipales para que armen la carta orgánica del departamento. Se basan en la autonomía municipal, que está contemplada en la reforma constitucional nacional de 1994 -,motivo por el cual para el Gobierno provincial no hace falta elaborar ese documento especial- y que será el primero de la provincia de Mendoza.

El gran factor político que en el oficialismo sospechaban que podía ocurrir es que primero en el listado de convencionales irá Emir Félix, por lo tanto hay que leer que el peronismo del Sur va a jugar con todo a estas elecciones para garantizarse un triunfo.

El centro de la elección se trasladará al Sur, donde el frente Cambia Mendoza más La Libertad avanza ganó las elecciones legislativas nacionales y provinciales de octubre, pero los Félix intentarán demostrar que siguen siendo las figuras más importantes y populares del departamento sureño.

Las elecciones de convencionales

El voto de convencionales será obligatorio y los candidatos figurarán en la misma boleta única en la que también aparecerán los aspirantes a concejales de San Rafael. Para los partidos políticos que se presenten rigen los mismos plazos que el resto de la elección.

El 24 de diciembre se vence el plazo para la presentación de alianzas y el 3 de enero para la lista de los candidatos. La carta orgánica garantizará la plena capacidad del Municipio de San Rafael en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, según el texto aprobado, por el Concejo Deliberante de San Rafael, con excepción de Cambia Mendoza.

Lla Convención municipal, con sus 24 integrantes, deberá comenzar a sesionar 60 días después de la proclamación de los convencionales y deberán concluir sus labores en un plazo máximo de 90 días, que claro está podrá extenderse.