El Gobierno inició acciones legales para jubilar a una sindicalista de ATE

El gobernador instruyó a la Asesoría de Gobierno a que inicie una demanda para excluir de la tutela sindical a una empleada y gremialista del Ministerio de Salud y Deportes.

El gobernador Alfredo Conejo instruyó a la Asesoría de Gobierno para que inicie acciones judiciales para excluir de la tutela sindical a una empleada del Ministerio de Salud y Deportes y sindicalista de ATE con el objetivo de emplazarla a que acceda a su jubilación.

Mediante el decreto Nº 1325, publicado este martes en el Boletín Oficial, el mandatario provincial instruyó al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y al equipo de abogados auxiliares de la repartición para que inicien, prosigan y concluyan las acciones judiciales a los efectos de excluir de la tutela sindical a una empleada del Ministerio de Salud y Deportes.

Se trata de la odontóloga María del Rosario Denaro que se desempeña en el área sanitaria de Lavalle y además ha sido designada como congresal provincial de ATE para el periodo 2024-2025.

casa de gobierno fachada edificio (1).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Desde el Gobierno provincial observaron que la agente estatal cumple con los requisitos legales para acceder a su jubilación de conformidad a lo que establecen las leyes nacionales y provinciales, no obstante, el Ejecutivo no puede emplazarla a que inicie los trámites jubilatorios debido a que se encuentra amparada por la garantía sindical, por lo cual no pueden modificarse sus condiciones laborales.