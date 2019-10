Echaron a Alfredo Casero de un bar por apoyar a Macri

El encargado de un bar de Palermo echó al actor Alfredo Casero del lugar por su postura a favor del gobierno de Mauricio Macri. "Andá a tocar el tambor a favor de Macri", se escucha que le dice el hombre en un video que registró el tenso momento.

El programa Confrontados, de Canal 9 de Buenos Aires, mostró las imágenes, en las que se observa que el comerciante echó al ex Cha cha cha del establecimiento y le recriminó su posición política.

"Me estás echando de tu negocio porque tenés seguridad. ¿Qué querés que te diga? Lo lamento por tu mozo que es una buena persona”, le dijo Casero al propietario del local. "¡Que se vaya a tocar el tambor a favor de Macri!”, le respondió el encargado al actor, según recoge el sitio TN.com.ar.

En un momento de la pelea, el dueño del bar le habría hecho un gesto amenazante al humorista. "¿Me estás amenazando con que me vas a matar? Este es mi abogado, mirá. Me estás amenazando con que me vas a matar y que aunque tengas ochenta años te la vas a bancar, pelotu...”, manifestó Casero en el video e inmediatamente se fue del lugar.