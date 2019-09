Fuerte discusión al aire entre Alfredo Casero y Karina Iavícoli

Alfredo Casero regresó a la Argentina luego de haber estado viviendo varios meses en España. Y rápidamente protagonizó una nueva polémica en el programa Los ángeles de la mañana, al discutir con la panelista Karina Iavícoli.

Durante la entrevista con el ciclo que conduce Ángel De Brito el humorista aseguró que la prensa le había hecho daño al difundir aspectos relacionados a su vida privada. Fue en ese momento cuando la periodista lo interrumpió para recordar un viejo episodio: "Creo que tuvo que ver con unas cámaras (ocultas) que mostraron, con una ex pareja".

Casero se molestó con Iavícoli. Y elevando la voz, empezó a cuestionarla, haciéndole varias preguntas: "¡No hables de eso! ¿por qué vas a hablar de eso? ¿Querés tirar una primicia que todo el mundo sabe? ¿Estás segura que no? Hay una causa. ¿Entrás en esa? ¿Cómo te llamás?".

"Me llamo Karina, con k no con c", le respondió la panelista con una sonrisa irónica. "¿Karina cuánto?", insistió Casero. "Iavícoli…". "Bien". ¿Qué, me estás marcando? Me sonó un poco amenazante…", le respondió la periodista.

De inmediato, Alfredo se paró de la silla y le dijo: "Te estoy preguntando cómo te llamás. ¿Vos estás hablando de mi vida privada y yo no puedo preguntarte el nombre?". Iavícoli le respondió: "No era para que te enojes, simplemente era para sumar un dato de información que tenía".

El momento tenso continuó por unos minutos más. Como Casero repitió varias veces el apellido de la periodista, Karina le agradeció en tono irónico: "Vos sos una figura, a mí me enaltece que me nombres". Él le contestó: "Vas hasta el hueso gratuitamente, y es así… De esa manera actúa todo esto, en donde si vos podés destruirte a vos mismo hablando, está bien".

Al terminar el magazine, Karina escribió un mensaje en Twitter dedicado a Casero: "Gracias por preguntarme mi nombre y apellido en Los ángeles de la mañana. ¡Más gente me va a conocer! ¡Hace mucho que trabajo y te agradezco tu destaque! Voy a ir a verte al Teatro Regina".

Fuente: Teleshow