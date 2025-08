Donald Trump anunció que aplicará aranceles a las exportaciones argentinas

No obstante, Argentina no sufrirán gravámenes superiores al 10%. “Las mercancías de cualquier socio comercial extranjero que no figure” en esa lista “estarán sujetas a un arancel ad valorem adicional del 10%, de conformidad con los términos de la Orden Ejecutiva 14257, en su versión modificada, salvo disposición expresa en contrario”, manifestó la Casa Blanca mediante un comunicado.