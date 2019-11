Desde el sector minero hacen lobby por la reforma de la 7722

A poco menos de un mes del cambio de gobierno, en el sector minero entienden que es momento de poner en agenda la necesidad de potenciar esa industria para diversificar la matriz productiva de Mendoza. El presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, Raúl Rodríguez, aseguró que el año 2020 "va a ser clave" y se mostró esperanzado de lograr consenso político para flexibilizar la ley 7722 que durante 12 años ha frenado emprendimientos mineros.

"El 2020 va a ser clave siempre y cuando se construya voluntad política consensuada para que sea una política de Estado. Debe estar alejado de pequeños intereses sectoriales o mezquindades políticas que por ganar un voto terminan postergando el desarrollo económico de Mendoza", subrayó en MDZ Radio.

"Hay oportunismo político y por algo siempre se posterga el tema. Queremos una evaluación madura y responsable", dijo Rodríguez y reconoció que están hablando con legisladores del oficialismo y la oposición para buscar consenso.

"En estos temas hay que ponerse por encima de las coyunturas sectoriales y preguntarse si Mendoza quiere diversificar su matriz productiva y si dentro de esa diversificación va a entrar la minería. Con una norma clara, transparente, que proteja el ambiente y con controles. Es una actividad que es lícita y gran captadora de mano de obra", manifestó en Vos Sabrás.

"Para nosotros ha sido bueno que Suarez (Rodolfo) se haya animado en la campaña a decir que uno de sus pilares iba a ser la minería. El veía la necesidad del desarrollo de la actividad minera", subrayó el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros.

Al mismo tiempo, destacó los proyectos presentados por los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles, y dijo que apuntan a terminar con las dos vallas de la ley 7722 que desde hace años frenan los desarrollos mineros: la prohibición de sustancias y el filtro legislativo.

"Se lo hemos pedido a toda la dirigencia política. A la oposición y al oficialismo. Lo necesario es que Mendoza tenga un plan minero como política de Estado, porque son inversiones a largo plazo", advirtió. Además, remarcó que "una mina mediana puede tener una vida útil de 20 años".

"Es decir, cinco gobernadores por lo que no es útil que salga de forma forzada y después dentro de 10 años se vuelva a discutir si queremos o no minería. Debe haber consenso y decidir si Mendoza va a tener minería o no.