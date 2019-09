Desde el entorno de Alberto, "sueñan" con sumar a Lavagna a un eventual gobierno

El ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés instó a "dejar las pasiones de lado" en el actual momento económico y social del país, al tiempo que aseguró que Alberto Fernández "va a armar un gran gabinete y sueña con mucha gente con la que ha competido, como Roberto Lavagna", para integrar a su eventual elenco ministerial.

El propio Valdés confesó que "sinceramente sueño" con funcionarios extrapartidarios de Fernández, como el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky, al hablar en una entrevista donde estaba también el legislador oficialista.

"Es un momento para dejar las pasiones de lado, para no hacer electoralismo" con las medidas que tomó el gobierno, sostuvo el ex funcionario, quien admitió que "no estaba mal poner alguna regulación en el tipo de cambio".

Sobre un eventual gabinete de Fernández, si es elegido Presidente, sostuvo que "no va a anunciar a nadie hasta después de las elecciones, pero va a armar un gran gabinete y sueña con mucha gente que ha competido con él, como un Roberto Lavagna como ministro de Economía".

En una entrevista con TN, Valdés, uno de los principales colaboradores y operadores políticos del candidato presidencial del Frente de Todos, aseguró que "no hay ninguna posibilidad de ruptura ni de enojo" entre Fernández y la ex presidenta Cristina Kirchner, postulante a vice.

"Todos hemos aprendido, no somos los mismos; hemos sufrido todos y los que estuvimos en este lado sabemos que la unidad es el camino; hay que regar la plantita de la unidad", afirmó.

El dirigente, referente del peronismo porteño, reconoció que "cuantos más se iban" del PJ "más revolucionarios nos sentíamos". Y recordó los casos de los alejamientos de Hugo Moyano, Florencio Randazzo y Sergio Massa.

"Gracias a dirigentes como (el presidente del PJ José Luis) Gioja, que nos abrieron la cabeza, logramos la unidad", resaltó.

Y tras indicar que "hay una madurez" en el Justicialismo, hizo referencia a una amplitud de criterios al afirmar: "Sinceramente sueño con Lipovetzky como funcionario de Alberto Fernández".

