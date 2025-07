De Mendoza a Washington: un exembajador desmenuza la tensión por el nuevo enviado de EE.UU.

El exembajador cuestionó dos declaraciones específicas de Lamelas: su promesa de "luchar contra la corrupción en las provincias" y su alusión a "garantizar que Cristina siga presa"*. Sobre esto, fue contundente: "Eso me parece que no corresponde... es un error serio. Ingresar en temas internos que uno no tiene por qué opinar". Y contrastó: "Un embajador argentino no podía ir a EEUU y decir eso, si no, no lo aceptan".