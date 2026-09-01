De los 170 jueces designados solo 6 provienen del ejercicio de la abogacía: fuerte reclamo por el acceso a la Magistratura

La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal , Alejandra García, puso bajo la lupa el proceso de designación de jueces y lanzó un fuerte reclamo para que los abogados que ejercen la profesión tengan las mismas oportunidades que quienes desarrollaron su carrera dentro del Poder Judicial .

Durante el acto por el Día del Abogado , García expuso (ante un colmadísimo auditorio) un dato que, según planteó, revela el desequilibrio existente en el acceso a la Magistratura : de los últimos 170 magistrados designados, solamente seis ejercían la abogacía.

La cifra fue presentada como un contraste con la propia normativa que regula el Consejo de la Magistratura , que establece la igualdad de trato entre quienes provienen del ejercicio profesional y quienes integran el Poder Judicial .

El planteo se produjo después de que el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal , junto con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, reclamara durante este año la cobertura de las vacantes judiciales. Según explicó García, la falta de jueces generaba un aumento de las subrogancias, sobrecarga en los tribunales y demoras en los procesos.

El reclamo fue clave, pues permitió avanzar con el envío de pliegos al Senado y con la cobertura de cargos que llevaban años vacantes. Pero, para la titular del Colegio, resolver las vacantes no alcanza si el sistema de selección no garantiza condiciones equitativas para todos los postulantes.

En ese punto, Alejandra García respaldó la propuesta de la Corte Suprema para introducir cambios en los concursos de magistrados. Consideró que las modificaciones permitirían reducir la discrecionalidad, establecer reglas más claras para las entrevistas personales y fortalecer la evaluación basada en el mérito y la idoneidad.

Uno de sus principales reclamos apunta precisamente a la conformación de las ternas. La dirigente sostuvo que debe respetarse el resultado obtenido en el concurso y advirtió que la entrevista personal no debería modificar el orden de mérito si no existen razones “objetivas y suficientes”.

La discusión cobra especial importancia porque este año los abogados matriculados deberán elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. García anticipó que el Colegio trabajará junto con las demás entidades del sector para establecer los compromisos que deberán asumir quienes busquen ocupar esos lugares.

Entre esos objetivos estará también garantizar cupos suficientes para que los abogados puedan acceder a la Escuela Judicial y al Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados, con modalidades compatibles con el ejercicio profesional.

La presidenta del Colegio sostuvo que el sistema atraviesa una “profunda crisis de credibilidad” y planteó que recuperar la confianza de la sociedad requiere reglas claras, transparencia, tiempos razonables y rendición de cuentas.

Por eso, el mensaje no quedó limitado al acceso de los abogados a los cargos judiciales. La abogada reclamó estadísticas actualizadas sobre la cantidad de causas, la duración de los procesos y las demoras, además de una modernización tecnológica que permita agilizar los trámites sin reemplazar la presencia efectiva de jueces y funcionarios.