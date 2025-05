Daniel Orozco vuelve a la política: "Me están transformando en mártir"

El exintendente de Las Heras se encuentra imputado por peculado junto a su esposa y ex secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, y el ex subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, además de otros ex funcionarios municipales. La Justicia investiga el supuesto desvío de 35 millones de pesos a la cooperativa “Manos a la Obra”, la cual tenía vínculos con el yerno de Oyhenart.

Respecto a la investigación judicial en su contra y la imputación por peculado, el ex intendente dijo que “para mí era muy fácil por un cargo de 35 millones de pesos vender mi auto y se acabó el problema. Pero no es así la cosa. Hay una auditoría que fue hecha por el Ministerio Público Fiscal y se demostró que la cooperativa no es fantasma, los hechos administrativos fueron impecables y no fue desvío de fondos, porque se hacía todo con transferencia electrónica”.

En este sentido, remarcó que “acá hay muchas cosas que son políticas” y señaló que “hoy en día se mata a la gente no físicamente sino moralmente”.

“Ahora me están transformando en mártir, más que en otra cosa. Yo hablo con los vecinos y el vecino me dice: ‘Daniel, volvé’”, manifestó Orozco.

Por otra parte, el ex candidato a vicegobernador de La Unión Mendocina explicó por qué el espacio que representaba no ganó las elecciones por la intendencia de Las Heras en 2023. "Los votos no se transfieren. Nosotros ganamos en Las Heras con La Unión Mendocina en la parte de gobernador, pero los votos no se transfieren", señaló.