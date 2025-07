Cristina Kirchner cruzó fuerte a Javier Milei por la baja de retenciones: "Gobierna solo para los ricos"

La crítica de Cristina Fernández de Kirchner

En su audio, Cristina expresó: "Milei dice que no hay plata para los jubilados, que no hay plata para los discapacitados, que no hay plata para el Garrahan, que no hay plata para las universidades, en fin, que no hay plata para nadie y porque hay que cuidar el superávit fiscal... Sin embargo, ahí no le importa, en La Rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a uno de los sectores que más plata tiene en este país. ¿Te das cuenta cómo es la cosa que no tiene nada que ver lo del superávit?".