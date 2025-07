Cristina Fernández de Kirchner íntima: reapareció cocinando desde su prisión domiciliaria

El video, que fue compartido el sábado al mediodía en la cuenta oficial de Instagram del diputado nacional, muestra a la ex presidenta preparando huevos revueltos con palta , una combinación que el propio Máximo destaca. “Qué rico que está, ¿te hacés vos el huevo revuelto?”, pregunta. “Sí”, responde Cristina, siempre de espaldas a cámara.

—¿Son buenas para la pelea?

—Ehhh, no sé si son buenas para la pelea. Son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra.

El registro fue subido con el título “Sábado al mediodía” y superó rápidamente las 200 mil reproducciones, además de sumar miles de “me gusta” y mensajes de apoyo. Entre los comentarios más destacados se encontraron los de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza (“Los queremos mucho”), y la diputada Gabriela Estévez (“Los amamos”).

La publicación se conoció pocas horas después de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara las restricciones impuestas a la ex mandataria en el marco de su prisión domiciliaria. El tribunal, con mayoría de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, avaló la continuidad del monitoreo con tobillera electrónica y la limitación de visitas, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia.

Días atrás, Cristina Kirchner también recibió en su domicilio al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras la autorización especial del tribunal. Fue su primer encuentro presencial con un jefe de Estado desde que comenzó a cumplir la condena por la causa “Vialidad”. Lejos de esconderse, la ex presidenta se mostró activa y en contacto con su núcleo político y afectivo, incluso en el marco de las restricciones judiciales.