Corrientes: Se conocieron los nombres que competirán por la gobernación

"Muchos me dicen 'sos el hermano de'. Y quiero decirle que por supuesto soy hermano de Gustavo; lo digo con orgullo, no reniego de mis raíces, como buen correntino. Pero también les recuerdo que hace cuatro años me tocó ser elegido por mi partido, la UCR, para ser candidato a intendente de Ituzaingó, mi cuidad. Y junto a mi vice pudimos transformarla y que hoy sea una de las más pujantes de la provincia. Hoy estoy listo para ser el próximo gobernador de la provincia", así se presentó Juan Pablo Valdés al confirmarse su candidatura por la alianza oficialista Vamos Corrientes.