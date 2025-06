Cornejo deja la puerta abierta a las PASO en Mendoza si hay desdoblamiento

El mandatario dialogó este jueves por la tarde con la prensa y expresó que la decisión de suspender las PASO para el 2025 era para dar certeza en términos de una posible unificación, aunque aclaró que para él, no hacía falta votar esta herramienta legislativa en este caso.

"Es a los efectos de dar claridad sobre el 2025. Si hay elecciones de cargos provinciales en el 2025, en octubre, no hay PASO, querían certeza sobre eso, ahí no habrá PASO", marcó Cornejo, aunque insistió que "era bastante obvio porque si el cronograma electoral es unificado con la Nación, y la Nación ya suspendió las primarias, entonces se vota de esa forma".

No obstante, sobre la decisión de no ampliar la medida hacia el 2026, que es donde hay fechas de elección de cargos provinciales en elecciones desdobladas, Cornejo defendió la ley electoral provincial con las PASO incluidas.

No obstante, agregó: "Después, si lo usa o no, es cuestión de saber los costos y de toda una serie de decisiones que todavía no están tomadas".

Recordemos que las elecciones en la provincia tienen como fecha el segundo domingo de abril, que será el 12 de abril del 2026; mientras que las PASO provinciales están previstas para el primer domingo de febrero, es decir, el 1 de febrero del 2026.

Cornejo y un mensaje a la oposición

Respecto a la postura de la oposición, indicó que este miércoles en la votación de Diputados "más de dos tercios apoyaron la suspensión de las PASO"; y sostuvo que lo mismo ocurrió con el convenio con Vialidad Nacional para que Mendoza destine fondos propios para el arreglo de rutas nacionales.

"Nosotros en la Legislatura estamos obteniendo votaciones con mayoría de votos en proyectos de sentido común, como el de tomar las rutas nacionales, administrarlas nosotros y ponerle recursos", dijo.

Y agregó: "Esa es una decisión que hemos tomado y que sabemos que es controvertida, porque las tiene que hacer la Nación, pero si nosotros nos quedamos llorando, vamos a seguir con las rutas malas y el Gobierno Nacional no va a poner el dinero".

En este sentido, apuntó contra los diputados sanrafaelinos, que particularmente responden al presidente del PJ, Emir Félix: "Eso hemos hecho con la ruta 143. Yo no me explico cómo los legisladores de San Rafael, que saben cómo está esa ruta, no están a favor de que la arreglemos".