El gobernador Alfredo Cornejo realizó una exposición en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson de Washington, en la que hizo un diagnóstico de la situación económica de la provincia y el país, y dio algunas definiciones políticas.

​

Además señaló que “este Gobierno ha tenido éxito en materia de gobernabilidad, de política exterior al lograr abrir la Argentina al mundo, en materia institucional”.

La delegación mendocina en Washington.

De todas maneras, tuvo críticas para la parte económica del gobierno nacional, y consideró que "fue menospreciada la campaña electoral por los tres candidatos a presidentes en el 2015, donde todos ofrecían esperanza para solucionar los problemas y decían que sería fácil resolverlos cuando no era así".

Sobre el futuro de Macri y su reelección, señaló que le gustaría que el compañero sea "del interior" y "no sólo de su partido". Macri "debiera mostrar compañeros o compañeras de fórmula del interior del país y no sólo de su partido que es el PRO, sino de otros partidos, me parece que es una apertura, no es una negociación sino dar señales de un país más federal".