"He conversado con el presidente de la Nación acerca del calendario electoral y me alentó a esta elección, cumpliendo la ley y rescatando la institucionalidad de Mendoza por encima de todo. Lo hice en enero y esa fue su respuesta, lo hice el sábado pasado y lo hice anoche, que me llamó para reafirmarme este concepto", aseguró Alfredo Cornejo.

"De común acuerdo con el Gobierno Nacional, con el Presidente, es esta convocatoria", insistió el gobernador esta mañana, en el anuncio del calendario electoral 2019 para Mendoza, que se atará a la opción principal de la ley 8619 (reformada en 2016) y por lo tanto dispondrá que los comicios se realicen en fechas diferentes que las de la elección presidencial. En concreto, el 9 de junio (PASO) y 29 de setiembre (generales).

Cornejo también destacó que el marco legal de Mendoza "es un avance sustantivo respecto de lo que teníamos" porque "la fecha no la fija el gobernador, sino que la fijó la Legislatura por unanimidad, lo que no ocurre en las provincias vecinas, en las que queda a criterio del gobernador. Así era en Mendoza y eso es lo que hizo Paco Pérez y los anteriores".

Las referencias de Cornejo a la transparencia y la institucionalidad estuvieron dirigidas más a un socio político que a la oposición. Tuvieron como destinatario al presidente del PRO e intendente de Luján, Omar de Marchi, quien había acusado la semana a Cornejo de manipular el calendario electoral.

En el mismo sentido, Cornejo también destacó que la ley "prohíbe listas colectoras y espejo". El gobernador, quien se retiró sin atender consultas de la prensa después de hablar, insistió en que en Mendoza "hay reglas claras, contundentes, escritas con anterioridad".

El decreto de llamado a elecciones se publicará este miércoles en el Boletín Oficial. Por su lado, el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, confirmó que el desdoblamiento electoral obligará a la Provincia a asumir "todos los gastos" del operativo. "Están presupuestados y no hay ningún problema en afrontarlos", afirmó, pero no dio cifras.

Nieri descartó, por otro lado, la implementación de la boleta única en remplazo de la lista sábana, como pide De Marchi. "Hoy, como está la ley, va con la boleta que conocemos", explicó.

El anuncio oficial determinará que sólo cuatro municipios mendocinos manejados por el PJ desdoblen las elecciones de las fechas provinciales: San Rafael, San Martín, Tunuyán y Lavalle. El quinto que había desdoblado era Jorge Difonso, de San Carlos, pero en su caso, había una cláusula para ligar la elección departamental con la provincial, si Cornejo decidía separarse del calendario nacional.

"Antes de la Vendimia se sabrá", dijo Nieri hoy. Más allá de que, por cronograma electoral, Cornejo tendría hasta abril para anunciarlo.