Comodoro Py: Alberto Fernandez amplió su indagatoria en la causa "Nación Seguros"

El ex presidente Alberto Fernández volvió a los tribunales de Comodoro Py para ampliar su indagatoria en la causa “Nación Seguros” , expediente que lo tiene imputado junto al Broker Héctor Martínez Sosa y su mujer y ex secretaria presidencial Maria Cantero, además de otras personas por administración fraudulenta.

En ese marco, Alberto explicó que las facturas emitidas por el broker contempladas en un documento de la la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos se vinculaban a "un informe de la coyuntura política y económica" y que apuntaba a una diversa cartera de clientes.

Finalmente el ex jefe de Estado solicitó que sean citados a declarar en calidad de testigo a diversos ex funcionarios de su administración como el ex canciller Santiago Cafiero, el antiguo titular del Banco Central de la República Argentina Miguel Pesce, la ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra, la ex Superintendenta de Seguros, Adriana Guida y el ex titular de la cartera de Economía Martín Guzmán.