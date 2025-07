Cierre de listas: el peronismo tiene dos figuras de peso para la primera y la tercera y Karina Milei se quedó con la lapicera libertaria

Live Blog Post

Se mantienen las discusiones en el peronismo

Fuentes al interior del espacio brindaron definiciones a MDZ de cara al cierre de listas próximo a vencerse: "El problema a esta hora es el MDF. La primera y la tercera la encabeza Axel. Y no se ponen de acuerdo. Hay team testimoniales y team no testimoniales. Kato vs Achaval, Magario vs Cascallares", y agregaron: "Ya es una discusión del armado propio de ellos".