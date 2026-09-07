Ciberseguridad y el plan para proteger sistemas críticos de Mendoza

La Cámara de Diputados de Mendoza sancionó el 2 de septiembre la Ley de Ciberseguridad Integral, una iniciativa que busca establecer una política de Estado para proteger los servicios esenciales y las infraestructuras críticas de la provincia. Leandro Biskupovich, subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, explicó en la 105.5 FM MDZ Radio los alcances de la nueva normativa.

“Lo que nosotros estábamos buscando con esa ley es básicamente hacer una política de Estado de algo que venimos trabajando hace ya un tiempo, pero que creemos que tiene que trascender las gestiones”, señaló Biskupovich.

El funcionario explicó que la iniciativa responde al crecimiento de la dependencia tecnológica de los servicios públicos. “En los últimos años, principalmente en la provincia, pero a nivel mundial también, casi todos los estados han empezado a basar todos sus servicios esenciales en tecnología”, sostuvo.

“Obviamente que para hacerlo más eficiente, ya sea, no sé, un sistema 911, todo el avance tecnológico que se ha hecho en el área, en las áreas de salud, escuelas, bueno, absolutamente todo está atravesado por tecnología”, agregó.

En ese sentido, Biskupovich remarcó que uno de los principales objetivos es garantizar la continuidad de esos servicios frente a posibles vulnerabilidades . “Hoy lo que nosotros tenemos que proteger es que esos servicios esenciales que están montados sobre infraestructuras que realmente son críticas, no dejen de prestarse”, afirmó.

Una política transversal para todo el Gobierno

El subsecretario destacó que la norma no se limita al Ministerio de Seguridad, sino que contempla un trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado provincial.

“Lo que se busca es que sea integral y transversal también. No es algo del Ministerio de Seguridad”, explicó.

Según detalló, en la elaboración de la iniciativa participaron equipos técnicos de distintos ministerios. “Hay un equipo muy grande atrás, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud principalmente y Educación, que son por ahí los ministerios más grandes, que con sus referentes técnicos hemos estado ya trabajando en esto hace mucho tiempo y se ha armado ya un equipo a nivel transversal para todo gobierno”, indicó.

Con la ley sancionada, el próximo paso será avanzar en un plan de implementación. “Ese equipo lo que busca ahora ya con la ley sancionada es terminar de establecer un plan, que obviamente es un plan que va a obligarnos a nosotros mismos”, sostuvo.

Biskupovich señaló que la normativa también apunta a garantizar continuidad en los recursos y evitar que una vulnerabilidad en un organismo pueda comprometer a otros sistemas conectados.

“Lo que realmente nos da tranquilidad es de que las cosas se hagan con los procedimientos que se tienen que hacer, que realmente haya no sólo inversión sino que continuidad en la incorporación de recursos técnicos humanos”, afirmó.

Y agregó: “Lo que ha pasado últimamente a nivel mundial, no sólo ni en el país ni en la provincia, es que por alguna vulnerabilidad de alguno que no está a la altura se puede afectar cualquier otro sistema que esté dentro de esa misma red, en este caso de gobierno, por ejemplo”.

Protección de datos y vínculo con el ciberdelito

Otro de los ejes planteados por Biskupovich fue la protección de los datos de los ciudadanos y su relación con la prevención de delitos informáticos.

“Ese es otro punto clave, la protección de los datos ciudadanos es importante”, afirmó. En ese sentido, explicó que los datos deben ser custodiados por el Gobierno provincial y por los municipios que adhieran a la normativa.

Desde el Ministerio de Seguridad, además, planteó una conexión directa entre la ciberseguridad y el ciberdelito. “Una vez que se vulnera o que se roba o se accede a datos sensibles de la población, es donde comienzan esos famosos llamados que uno no sabe de dónde vienen pero tienen tanta información tan precisa que uno tiende a desconfiar y si a alguien lo agarra en un momento tal vez de debilidad o de desconcentración puede caer”, explicó.

En paralelo, Biskupovich se refirió a la licitación para incorporar 1.200 cámaras de videovigilancia a la red provincial. Indicó que Mendoza cuenta actualmente con unas 3.000 cámaras, entre ellas 250 destinadas al reconocimiento automático de patentes y cerca de 200 con reconocimiento facial.

“Estas 1.200 vienen a complementar puntos en los que las cámaras ya estaban un poco antiguas”, explicó. El objetivo, agregó, es mejorar la calidad de las imágenes y sumar herramientas de análisis.

“Apuntamos a que con todas las cámaras podamos tener la capacidad de tener analíticas de tipo predictiva que es lo que venimos impulsando hace un tiempo con el proyecto de videovigilancia”, sostuvo.

Sobre el reconocimiento facial, el funcionario destacó además que Mendoza fue pionera en su implementación. “Hoy Mendoza también es la primer provincia y la única en realidad que lo está aplicando”, afirmó, y vinculó ese proceso con el trabajo normativo que también demandó la Ley de Ciberseguridad Integral.

“Fue un desafío grande, porque tampoco se podía mirar al costado para ver qué estaba haciendo alguna otra provincia sino que hubo que trabajarlo mucho desde lo técnico pero también desde lo normativo”, concluyó.