Cesantearon a un empleado de Salud que trabajaba para un legislador del PJ

El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Salud Elisabeth Crescitelli firmaron la cesantía de un empleado que durante años se desempeñó como asesor de un exlegislador del PJ. Según consta en el decreto 2300, firmado el 9 de octubre, Ramón Antonio Rosso no justificó inasistencias a su cargo en el Ministerio de Salud entre enero del 2013 y septiembre de ese año.

Según los argumentos que se pueden leer en el decreto, "el agente Ramón Antonio Rosso no habría justificado en tiempo y forma el presentismo, no acreditando la concurrencia a sus labores durante los meses de enero a setiembre de 2013, pese a las notificaciones efectuadas oportunamente". A raíz de ello, en noviembre del 2013 se suspendieron los haberes de este empleado que no ha estado cobrando pero sigue figurando como empleado de planta.

Al indagar sobre la situación del trabajador, constataron que había estado desempeñando funciones en el Bloque FPV –Eje Peronista Honorable Cámara de Senadores. Además, "la Instrucción Sumarial ordenó requerir, mediante oficio de estilo, a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza y a la ex Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, del Departamento General Alvear, a fin que remitieran informes sobre el periodo por el cual el sumariado Ramón Antonio Rosso, cumplió funciones en ambas reparticiones".

Si bien la Cámara de Diputados aclaró que no había registro formal de una adscripción o misión especial para el empleado, señalaron a los sumariantes que "podría haber ocurrido que el ex Diputado Eduardo Darío Casado, perteneciente durante su mandato, al Bloque Frente para la Victoria, hubiese efectuado el trámite en forma directa sin cursar pedido a través de la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza".

Con toda esa información, la Instrucción Sumarial concluye que el accionar del agente Ramón Antonio Rosso, resulta impropio e incompatible con las funciones que venía desempeñando, tornándolo pasible de la sanción de cesantía. Por su parte, la Honorable Junta de Disciplina de la Subsecretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, comparte el criterio de la Instrucción Sumarial.

En base a esa investigación, el 9 de octubre el gobernador firmó la cesantía de Rosso en el cargo clase 004 que ostentaba en la subsecretaría de Desarrollo Social.