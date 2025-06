Carta al peronismo: mientras discutimos cargos, la vida cotidiana se vuelve imposible

La condena a Cristina Kirchner no pasó desapercibida en Mendoza. Hubo comunicados, actos frente a tribunales federales (con presencias llamativas), pronunciamientos y gestos que se inscriben en una larga tradición del peronismo : resistir, denunciar, convocar. Pero la pregunta que incomoda —y que nos urge— es otra: ¿qué significa ser peronista hoy, en esta provincia, frente a un gobierno nacional que banaliza el Estado y frente a una derecha local que se cree impune?

En mi columna anterior pregunté "después de Cristina presa, ¿qué?". Hoy quiero arriesgar una respuesta: tal vez lo que viene sea que Mendoza se anime. Que no sólo resista, sino que proponga. Que no sólo mire hacia adentro, sino hacia el país que soñó Perón: uno federal, humano y profundamente justo.

Porque mientras discutimos nombres y consignas (y nos peleamos como si fuese la “batalla final” cual si fuera la Batalla de la Puerta Negra), la vida cotidiana de miles mendocinos se vuelve imposible. Y eso no se resuelve con mística sola. Se resuelve con un proyecto.

Un proyecto que tenga coraje para romper el molde. El peronismo mendocino necesita dejar de pelear la interna en espejo con Buenos Aires. No porque no seamos parte de un proyecto nacional —lo somos y debemos serlo—, sino porque aportar al país que soñó Perón también exige pensar una Mendoza que no repita ni copie. Que proponga. Que se anime a ocupar un rol estratégico en el nuevo mapa federal: con inteligencia artificial, economía verde, industria del conocimiento y justicia social real. Esa Mendoza puede existir. Pero necesita más que mística: necesita decisión y equipo.