Asado en Olivos: el polémico libro que Javier Milei regaló a su Gabinete

El presidente Javier Milei cerró el año este lunes con un asado en la Quinta de Olivos junto a su Gabinete y otros integrantes claves del Gobierno nacional . Antes de empezar el banquete, el libertario le entregó a sus ministros un regalo: el libro “Defendiendo lo indefendible”, de Walter Block.

El texto de economía, publicado en 1976, consiste en un extenso argumento a favor de la libertad individual y el libre mercado como principios fundamentales para la sociedad, en consonancia con el proyecto oficialista.

En su ensayo, el autor estadounidense repudia las prohibiciones del Estado a personas, actividades o conductas que suelen ser condenadas socialmente aunque no violen la libertad ni la propiedad de terceros.

Para defender su postura, Block separa entre lo inmoral y lo legal y explica que aunque un hecho sea ofensivo o repudiable para parte de la sociedad, el Estado no debe usar sus fuerzas u organismos para impedirlo.

El autor ejemplifica con casos referidos a la prostitución, el robo, la especulación, el consumo de drogas o algunas formas de relación laboral y subraya que, si existe el consentimiento de las partes, el Estado no debe intervenir.

No obstante, Block deja claro que su postura no es a favor de dichas prácticas, sino que las utiliza como ejemplo para demostrar que la defensa de las libertades individuales debe trascender a todos los contexto sin importar la conducta.

Javier Milei cerró el año junto a sus ministros en la Quinta de Olivos

La cena, marcada por el contexto de sesiones extraordinarias para tratar proyectos clave, contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich, entre otros referentes.

Además, se sumaron las caras nuevas del Gobierno nacional: el ministro del Interior, Diego Santilli, la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva y su par de Defensa, Carlos Presti.

Más allá del gesto simbólico y del clima distendido, la cena en Olivos se inscribió en una etapa de definiciones para el Gobierno. Con el Presupuesto 2026 y la reforma laboral en el centro del debate parlamentario, el encuentro sirvió para ordenar filas y reforzar el mensaje político del Presidente hacia su Gabinete, en la antesala de una semana clave para el oficialismo en el Congreso.