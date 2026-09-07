Ante el Súper Niño, buscan que los vecinos denuncien a quienes arrojan residuos en acequias

La exdiputada radical y actual concejal de Capital, Cecilia Rodríguez, impulsa una modificación del Código Contravencional de Mendoza para endurecer las sanciones por arrojar residuos en acequias, zanjones y otros cauces aluvionales, ante el riesgo de intensas tormentas asociado al fenómeno conocido como Súper Niño . La iniciativa también contempla un sistema de denuncias digitales para detectar infracciones.

“Esta iniciativa la presentamos en el fin de febrero", explicó Rodríguez en la 105.5 FM MDZ Radio y agregó que "hay tres puntos fundamentales”.

La propuesta contempla elevar las multas y otras penalidades existentes, especialmente cuando los residuos son arrojados en infraestructura destinada al drenaje pluvial. “Lo que nosotros presentamos es aumentar justamente esas penas y hacerlo todavía mucho más grave cuando estos residuos se arrojan, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el sistema de causas aluvionales, con la infraestructura destinada al drenaje pluvial”, señaló.

Actualmente, las multas pueden alcanzar aproximadamente los $500.000 , mientras que el proyecto plantea llevar el máximo “hasta casi 2 millones”. Rodríguez aclaró que el juez contravencional también podría disponer otras alternativas, como trabajo comunitario o arresto.

Además del incremento de las sanciones, la iniciativa propone incorporar el denominado “modo testigo”, que permitiría a los ciudadanos denunciar mediante un canal digital situaciones en las que observen a personas arrojando residuos.

“Lo otro que proponemos incorporar, es esto que llamamos modo testigo”, explicó Rodríguez. La herramienta permitiría que “los mismos ciudadanos puedan cargar a través de un medio digital accesible” cuando detecten este tipo de infracciones.

La concejal vinculó la propuesta con una experiencia implementada en la Ciudad de Mendoza. Según detalló, una modificación del Código de Convivencia permitió considerar más graves determinadas infracciones relacionadas con acequias y sistemas de drenaje, además de habilitar mecanismos digitales de denuncia.

“Desde abril, que se modificó la ordenanza, a la fecha han habido casi 300 incidentes registrados”, afirmó. También señaló que se detectaron “alrededor de 90 veces grandes cantidades de basura” en la vía pública gracias a este sistema.

Para Rodríguez, la herramienta "no va a solucionar por completo el tema, pero sí viene a aportar de manera significativa, si lo operativizamos puede ayudar significativamente en una problemática que, por supuesto, hoy por hoy está en boca de todo el mundo”, sostuvo.

Respecto del tratamiento legislativo, indicó que mantuvo conversaciones con autoridades de la Cámara de Diputados y estimó que el proyecto podría ser tratado en comisión durante esta semana y llegar al recinto la próxima. Además, señaló que hubo trabajo conjunto con otros municipios y legisladores que presentaron iniciativas similares.

La exdiputada también consideró que las campañas de concientización continúan siendo necesarias, aunque “no ha sido suficiente el tema de las campañas”. En ese sentido, planteó reforzar la prevención desde las escuelas: “Yo creo que ahí hay que trabajar siempre mucho con los niños, con los adolescentes, ellos tienen mucha conciencia ambiental, creo que es una buena forma de trabajar la prevención”.

Finalmente, Rodríguez remarcó que municipios y Provincia realizan tareas de limpieza de los canales, pero advirtió sobre la reiteración de las conductas. “La gente ve que habitualmente, por ejemplo, se limpian los canales y que nuevamente vuelven a ensuciarse”, concluyó.