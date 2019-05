Afirman que una jugada de la Corte deja el juicio a Cristina al borde de la suspensión

Una jugada de la Corte Suprema de Justicia provocó la virtual suspensión del primer juicio oral y público contra Cristina Kirchner por corrupción, que debía comenzar el martes próximo.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda pidieron al Tribunal Oral Federal Nº 2, que debía hacer el juicio, que le envíe el expediente, que son más de 50 cuerpos, del caso en el que Cristina Kirchner iba a ser juzgada por direccionar las obras públicas santacruceñas en beneficio de Lázaro Báez.

Sin expediente no se puede hacer juicio oral, por lo cual la consecuencia natural es que el proceso ahora se demore. Fuentes del tribunal oral dijeron a LA NACION que el juicio así no puede comenzar.

Cristina Kirchner iba a ser juzgada junto a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Lázaro Báez, entre otros que iban a compartir el banquillo de los acusados, una foto que la expresidenta no estaba dispuesta a tolerar en un año electoral.

La defensa había cuestionado en la Corte diversos aspectos del caso, por ejemplo que le habían negado la realización de diversas medidas de prueba, desde la presentación de testigos hasta la realización de un análisis comparativo de las empresas que se beneficiaron con contratos de obras públicas en su gestión en todo el país.

Había dicho además que el caso debía tramitar junto con la demanda civil y no por separado, y que no había motivos para que interviniera en el asunto una sala de Casación diferente de la que estaba actuando. Para el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, estos asuntos no implicaban sentencia definitiva, es decir que eran asuntos en los que la Corte Suprema de Justicia no debía intervenir.

Sin embargo, sus colegas dijeron que era necesario analizar el asunto y por eso pidieron el expediente al Tribunal Oral Federal Nº 2.

El secretario penal de la Corte, Fernando Arnedo, le envió anoche un oficio al presidente del tribunal a cargo del juicio, Jorge Gorini, y le pidió que mañana a primera hora le envíe la causa.

La falta de expediente impide hacer el juicio, pues en el debate es necesario cotejar las constancias originales, por ejemplo, cuando declara un testigo.

La Cámara de Casación había rechazado este martes los planteos de las defensas y había dejado expedito el camino para el juicio oral, incluso confirmando la integración del Tribunal Oral Federal TOF Nº 2, que iba a llevar adelante el proceso.