Abed: "Si sale bien la cautelar, me dejan el micro en la puerta"

"Si llega a salir bien la cautelar, me dejan el micro en la puerta. Me subo o me bajo. Tengo la oportunidad esa".

Así habló el intendente de Junín respecto de la posibilidad de volver a presentarse para la reelección, en el caso de que el planteo de cuatro intendentes justicialistas ante la Corte llegue a buen puerto y quede frenada la enmienda de la Constitución provincial que elimina los mandatos ilimitados.

Abed y el massista Jorge Difonso (intendente de San Carlos) fueron dos aliados del gobernador que cayeron víctimas del "fuego amigo": el decreto de Cornejo los condenó a dejar sus comunas cuando termine la actual gestión.

Nunca se quejaron de Cornejo y, en el caso de Difonso, está descartada una nueva reelección en su departamento, cualquiera sea la suerte de la cautelar justicialista. Así lo indicó este miércoles a MDZ Radio.

Pero ese no es el caso de Abed, quien no se desecha otro mandato y, a diferencia del Gobierno provincial, hasta percibe la causa judicial impulsada por el justicialismo en la Corte como una oportunidad personal.

Consultado al respecto por Radio Nacional Mendoza, el intendente de Junín evitó la corrección política. "¿Después de 16 años, puedo mentir? Cada cuatro años digo lo mismo y llevo cuatro reelecciones", expresó.

El intendente destacó cada logro de sus prolongadas gestiones, entre los cuales se incluye la construcción de viviendas sociales, y una bodega y una estación de servicio que son propiedades del municipio. "En Junín hemos hecho las cosas más simples y básicas, no tengo ninguna villa y tenemos una universidad de 6.000 alumnos", afirmó.

Pero como Abed todavía sigue expectante frente a la posibilidad de ocupar la candidatura a vicegobernador, en la fórmula de Rodolfo Suarez, el jefe comunal no descartó nada. "Hoy a lo mejor me toca soñar para otro lugar y que lo nuestro se puede trasladar", afirmó.