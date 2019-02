Difonso no irá por la re-reelección, más allá del fallo de la Corte

Mientras se aguarda el fallo de la Suprema Corte que podría anular la enmienda constitucional que promulgó Alfredo Cornejo y que prohíbe la re-reelección de los intendentes, uno de los jefes comunales de Cambia Mendoza, Jorge Difonso (San Carlos), señaló que no dará pelea electoral más allá de lo que decida el máximo tribunal.

De esta manera, el sancarlino se diferenció de Mario Abed, de Junín, quien admitió que se presentaría a otra reelección si el fallo de la Corte lo habilita. "Tengo una posición clara desde antes de que saliera la enmienda. Con un grupo de intendentes le planteamos al gobernador que era oportuno reglamentar la enmienda", dijo.

"No me parece bien tantas reelección, sí sólo una. Hace bien una renovación en San Carlos. Desde el '83, sólo hubo tres intendentes y todas las transiciones fueron muy malas. Quiero asegurar una transición buena, armónica, correcta", continuó el intendente, antes de referirse al candidato de su sector: "No me parece bien ponerle la mano en el hombro a una persona".

De todos modos, destacó que en el caso de la elección de Rodolfo Suarez como candidato la situación fue distinta: "Se dieron las condiciones y estaba la persona que naturalmente podía ser. En San Carlos el tema partidario no está muy arraigado. Si nos ponemos de acuerdo, bienvenido. Si no, que salga de unas PASO".

Escuchá la entrevista completa aquí.