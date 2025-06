A qué juegan Cornejo, Anabel y Petri y la exitosa empresa que sufren los mendocinos

Quienes toman distancia del exitismo que persigue el oficialismo local, hacen una salvedad (con varios asteriscos): colgarse de un éxito ajeno como puede ser la popularidad circunstancial de Milei puede disimular las carencias propias. Disimular no es apagar. Salvando las enormes distancias, es lo que le pasó al peronismo mendocino en 2011: ese sector político estaba en crisis, pero el huracán Cristina lo camufló. Cornejo no es Paco Pérez y el radicalismo local no es el PJ de entonces. Pero hay un concepto que crece por razones obvias de desgaste y que irriga en el oficialismo, aún cuando es una realidad tangible: el anticornejismo existe, puede crecer y hay sectores donde es difícil de revertir. Más complejo lo tienen en ese partido porque la herencia la administra el causante y los deudos solo esperan.

El acuerdo que parecía inminente hace un mes, ahora está empantanado. La elección de la Ciudad de Buenos Aires cambió las reglas y La Libertad Avanza se sube el precio. Cornejo negocia y espera; pero, aseguran, no está dispuesto a ceder “todo” lo que Karina Milei pide. “Si no hay acuerdo podemos ganar o perder; si vamos juntos, es más del 55%”, aseguró uno de los allegados a la negociación. El ganar o perder es siempre en términos electorales y no institucionales. Vale la aclaración porque al ser dos paridos en ejercicio del poder, los roles se confunden. Tanto se mezclan que el Estado mendocino decidió el uso de fondos provinciales para cubrir sin queja las carencias de su potencial aliado. Si Cornejo y Milei no acuerdan podría quedar un esquema abierto para que haya una oposición provincial “por derecha” que dejaría a Cambia Mendoza en un rol extraño también: el propio Cornejo ya pidió el voto por Milei. “No es obligación arreglar”, dicen los cornejistas.