La esposa del gendarme secuestrado en Venezuela dijo que el Gobierno le "soltó la mano"

María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, lamentó este jueves la falta de información sobre el estado de su pareja y aseguró que "en un momento sintió que el Gobierno argentino le soltó la mano".

“Hoy 8 de mayo, Nahuel cumple cinco meses detenido y además está de cumpleaños. Esto para nosotros ha sido muy doloroso", manifestó Gómez, y agregó: "Hasta les pedí llorando que aunque sea me dijeran en donde estaba para hacerle llegar una foto de su hijo, llevarle una carta para decirle que toda su familia está bien, que todos estamos remando para que él salga de esto. No tengo ningún tipo de información".

Tras cumplirse 151 días de su detención, la pareja del gendarme argentino ratificó que Gallo viajó a Venezuela con todos los documentos legales y portando una carta de invitación escrita por ella para facilitarle su ingreso al país, pero fue detenido por la migración del Gobierno de Maduro sin fundamentos claros en la localidad de San Cristóbal, a 10 horas de Caracas.

"Él estaba esperando para tomar un vuelo a Caracas, pero fue detenido y no se le permitió seguir su camino”, contó Gómez, que luego denunció: "Desde enero no tenemos pruebas de que Nahuel esté bien. Hemos intentado obtener información legalmente, pero no tenemos respuesta. No pude, ni siquiera, hablar con abogados, acceder a alguna información de Nahuel. No tengo nada”.

En ese sentido, la mujer contó que todos los sábados se dirige a la cárcel de El Rodeo, donde se especuló que podía estar Gallo luego de que el Gobierno bolivariano difundiera un breve video donde se ve al argentino caminar por el patio de un pabellón. "Voy los días de visita y me tratan súper mal. Me dicen: ´Aquí no está, retírese´. Voy cada sábado porque seguramente alguien me ve y le puede decir a Nahuel: ´Mirá, ahí afuera está tu esposa, ahí afuera está tu hijo´. Y nada", lamentó Gómez.

La mujer de origen venezolano explicó que en los tribunales de su país le aseguran que Gallo está bien y que está pasando por "un proceso de investigación", pero aquejó que su esposo no tiene un defensor asignado, público o privado. El régimen bolivariano había comunicado en diciembre que el gendarme estaba siendo investigado por presuntos actos terroristas y su supuesta participación en un intento de atentado contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

En ese contexto, Gómez aseguró que el rescate a los 5 dirigentes opositores al régimen de Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos "les dio una luz de esperanza", pero lamentó que desde la administración argentina no recibió novedades sobre su situación.

Según explicó Gómez, desde el Gobierno argentino "le escriben" y "están pendientes", pero no le brindan información. "Yo a veces para sentirme más aliviada me digo que están trabajando y no me comparten información porque es algo sensible", admitió, pero luego agregó: "Espero que se esté trabajando, pero en un momento sentí que me soltaron la mano, no lo voy a negar".

"Yo me quedo con lo bonito de que estoy trabajando en la libertad de Nahuel. Solo Dios sabe lo que he hecho. Cuando todo esto se resuelva, llegará el momento en que ellos puedan decirme el por qué pasó todo esto. El por qué me sentí tan sola. Tengo la esperanza de que esto ya pronto acabe y que podamos regresar juntos los tres a casa, como ha sido siempre el plan", concluyó.