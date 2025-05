La Justicia desestimó la denuncia contra Axel Kicillof por la compra de patrulleros con sobreprecios

El Fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de la UFI 16 de la Plata, rechazo la denuncia presentada por el diputado de la Coalición Cívica (C.C), Luciano Bugallo contra el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad Javier Alonso por haber comprado, con un sobreprecio del 140%, 12 autos FIAT Cronos para posteriormente convertirlos en patrulleros.

Según consta en la denuncia, desestimada por la Justicia penal provincial, el Ministerio de Seguridad comandado por Javier Alonso habría adquirido el 21 de enero del 2025 de manera directa, sin licitación previa, a la concesionaria Stampa Automotores S.A, 12 automóviles Fiat Cronos 1.3 GSE por un valor unitario de $56.416.566,26, cuando el valor de mercado de esos vehículos rondaba los $24 millones.

El agravante es que los vehículos adquiridos por el gobierno de Axel Kicillof salían de la concesionaria como venían de fábrica, es decir “pelados”. Por lo que, para convertirlos en patrulleros, la provincia debió hacerse cargo, además, de los gastos de blindaje, equipamiento de seguridad y tecnológico, y de los ploteos; todos trabajos realizados por empresas especializadas.

Factura de compra de los autos, una de las pruebas presentadas por el diputado bonaerense de la C.C Luciano Bugallo

En diálogo con MDZ el diputado provincial de la C.C, Luciano Bugallo, al tomar conocimiento de la desestimación de su denuncia, afirmó de manera irónica: “Qué rápido investigan algunos fiscales en la provincia de Buenos Aires -agregando - ¿Investigó?.”

“Me llama poderosamente la atención la ligereza con la que el fiscal desestimó la denuncia sin dar ningún tipo de explicaciones. Las pruebas que presentamos son contundentes, y no nos da ningún tipo de explicación de porque la rechazó, hay algo que no cierra. No tengo dudas de que detrás de la compra de los patrulleros hubo un curro”, aseguró Bugallo.

Otra de las pruebas presentadas por el legislador opopsitor, en la denuncia contra el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad Javier Alonso

Y agregó: ”Cuando se hace una denuncia de este tipo, a los pocos días llaman de la fiscalía para que el denunciante la ratifique de manera presencial. Ahora no solo no llamaron, sino que me mandaron a mi Gmail personal un PDF que no dicen nada, avisándome que la desestimaban, cuando la denuncia fue presentada desde mi correo oficial de la Cámara de Diputados; por lo que no entiendo, porque la mandaron a mi correo personal”.

Este es notivo por el cual el diputado provincial que responde a Elisa Carrió no descarto ir a una instancia superior: “Estoy evaluando con mi equipo hacer una presentación ante el Dr. Julio Conte Grand ( Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires) para que se reabra la causa y se investigue realmente si hubo o no delito con la compra de los patrulleros”.

Respuesta del Fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta desestimando la denuncia

Asimismo, Bugallo dijo que pedirá la interpelación del ministro de Seguridad de Kicillof, Javier Alonso para que dé explicaciones ante los legisladores de porque se compraron en una concesionaria, al doble del valor de mercado, vehículos para patrulleros cuando la compra debió hacerse en fabrica.

A todo esto, fuentes de la UFI 16 de la Plata a cargo del Fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, consultadas por MDZ, que hasta hace un tiempo atrás afirmaban “Que iban a ir a fondo con la investigación”, cuando le preguntamos los fundamentos por los cuales se rechazó la denuncia contra Axel Kicillof y Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, respondieron de manera tajante “No hubo delito, se desestimó la denuncia. Los fundamentos ya fueron dados al denunciante y la Juez”.

Poniéndole de esta forma un punto final, por ahora, a la denuncia contra el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad Javier Alonso por fraude en perjuicio de la administración pública bonaerense por la compra de FIAT Cronos a más del doble de su valor para convertirlos en patrulleros.